Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng "Mặt trận số" và tập huấn "Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp" vừa được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng nay.

Hội nghị diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố, 3.321 xã, phường, đặc khu trong cả nước.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiển

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Trong kỷ nguyên số, để làm tốt vai trò "cầu nối", Mặt trận phải chủ động đi vào không gian số, phải hiện diện ở nơi có người dân, lắng nghe người dân bằng những phương thức mới, phù hợp với xu thế của thời đại.

“Mặt trận số là bước đi tất yếu, một đòi hỏi cấp thiết. Đây không chỉ là việc nâng cấp công cụ làm việc, mà là một cuộc cách mạng về phương thức hoạt động, giúp chuyển từ phương pháp làm việc thủ công, phân tán sang một phương pháp hiện đại, có hệ thống, dựa trên dữ liệu”, bà Hà nói.

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số giới thiệu về nền tảng Mặt trận số. Ảnh: Tiến Đạt

Ông Nguyễn Bá Cát, Phó chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và chuyển đổi số cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Mặt trận số có địa chỉ truy cập: http://app.mattranso.vn. Trung tâm có 5 phần mềm "cốt lõi": Phần mềm cơ sở dữ liệu online; phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân; phần mềm Thư viện số cộng đồng hỗ trợ nhân dân; trợ lý ảo phục vụ công tác tham mưu MTTQ các cấp; phần mềm theo dõi tiến độ, kết quả đại hội MTTQ các cấp.

Tất cả các hệ thống trên nền tảng Mặt trận số được kết nối với nhau qua nền tảng đăng nhập một lần OpenID. Một tài khoản có thể đăng nhập tất cả các phần mềm.

Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo MTTQ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID.

Đáng chú ý, người dân có thể có thể gửi ý kiến, kiến nghị trực tiếp đến hệ thống của Mặt trận tại địa chỉ http://pakn.mattranso.vn hoặc vào http://app.mattranso.vn và lựa chọn "Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân".

Hệ thống quản trị của phần mềm gồm 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố; xã, phường, đặc khu. Kiến nghị của cấp nào sẽ được gửi đến MTTQ cấp đó tiếp nhận và phản hồi. Các ý kiến phản hồi về phản ánh, kiến nghị của người dân được công khai, minh bạch trên trang chủ của hệ thống.

Theo đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận số sẽ là bộ công cụ gắn bó mật thiết với mỗi cán bộ Mặt trận ở cơ sở, góp phần để MTTQ Việt Nam đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đưa MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đến gần dân, sát dân và sẵn sàng phục vụ vì dân.

Báo cáo viên Dương Trọng Phúc cập nhật nhiều thông tin hữu ích về ứng dụng AI cho cán bộ MTTQ các cấp. Ảnh: Tiến Đạt

Cũng trong sáng nay, một số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản hỗ trợ cho công tác tham mưu cùng một số lưu ý kỹ thuật cụ thể đã được giới thiệu, cập nhật tại buổi tập huấn chuyên đề “Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp”.