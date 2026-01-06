Hiện tượng bó cứng phanh là một sự cố phổ biến trên ô tô, đặc biệt sau khi xe di chuyển trong trời mưa, lội qua vùng ngập nước hoặc vừa được rửa xong.

Nguyên nhân xe bị bó phanh

Nước, bùn đất và cát: Đây là nguyên nhân chính và phổ biến nhất. Khi xe di chuyển dưới trời mưa, lội nước hoặc sau khi rửa xe, nước cùng với bụi bẩn và cát lọt vào bên trong cụm phanh. Theo thời gian, các chi tiết kim loại sẽ bị gỉ sét, khiến má phanh không thể nhả ra khỏi đĩa phanh hoặc tang trống.

Má phanh bị nở: Má phanh bị ướt hoặc ngấm nước có thể bị nở ra, làm tăng ma sát và gây kẹt cứng.

Phanh tang trống dễ bị hơn: Các dòng xe sử dụng phanh tang trống ở phía sau thường dễ gặp hiện tượng này hơn do thiết kế kín, có xu hướng giữ nước và cặn bẩn lâu hơn so với phanh đĩa.

Sử dụng phanh tay khi phanh ướt: Kéo phanh tay khi các bộ phận phanh còn ẩm và đỗ xe trong thời gian dài là tác nhân chính khiến má phanh bị "dính" chặt vào đĩa hoặc tang trống.

Gỉ sét pít-tông và ắc suốt: Khi lớp cao su bảo vệ ắc suốt phanh bị rách, nước bẩn lọt vào gây gỉ sét. Lực hồi về của pít-tông không đủ mạnh để thắng lực cản từ ắc suốt bị gỉ, dẫn đến bó phanh. Tương tự, pít-tông bị han gỉ cũng gây ra hiện tượng này.

Dầu phanh nhiễm nước: Dầu phanh có đặc tính hút ẩm. Khi độ ẩm trong dầu phanh vượt ngưỡng (thường là 3%), điểm sôi của dầu sẽ giảm mạnh. Điều này tạo ra bọt khí trong đường dầu khi phanh ở tốc độ cao, gây mất áp lực và ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của hệ thống, bao gồm cả tuổi thọ má phanh.

Đĩa phanh biến dạng: Tác động ngoại lực có thể làm đĩa phanh bị cong vênh, khiến má phanh luôn trong trạng thái ghì chặt vào bề mặt đĩa, gây bó phanh.