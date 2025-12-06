Thay vì dùng các loại tinh dầu treo hoặc kẹp cửa gió, tài khoản TikTok của trang Bumper.com gợi ý một cách khác: tận dụng chính lọc gió điều hòa trong cabin.

Theo hướng dẫn, bạn chỉ cần mở hộc đựng đồ (nhiều xe đặt lọc gió ngay phía sau), tháo nắp và lấy lọc gió ra. Đây vốn là thao tác bảo dưỡng đơn giản, ai cũng nên biết để kiểm tra định kỳ.

“Chiêu” nằm ở bước tiếp theo: xịt nước hoa hoặc nước hoa nam/nữ bạn thích lên phần thân lọc gió, sau đó lắp lại như cũ. Khi bật điều hòa, luồng khí đi qua lớp lọc sẽ mang theo mùi hương, giúp khoang xe thơm sạch ngay lập tức. Bumper.com nói: “Đóng hộc lại, bật điều hòa mạnh một phút và hít sâu, bạn sẽ thấy mùi thơm lan tỏa ngay.”

Tuy vậy, nhiều bình luận cảnh báo rằng mùi nước hoa chỉ lưu lại vài phút. Một người viết: “Cách này chỉ thơm được 5-10 phút, dùng tấm giấy thơm sấy quần áo còn lâu hơn.” Dù vậy, mẹo xịt nước hoa vẫn hữu ích nếu bạn muốn đổi gió nhanh hoặc tạo bất ngờ dễ thương khi chăm sóc xe cho người thân. Xịt loại hương họ thích chắc chắn sẽ khiến họ vui.

Theo Motorbiscuit

