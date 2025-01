Ngày 12/1, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật nhằm mục đích câu like. Cụ thể, mỗi trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng.

Thông tin đăng tải sai sự thật. Ảnh: CACC

Cụ thể, anh N.X.T. (SN 1991, ở Nam Từ Liêm) đã dùng tài khoản có tên “K.Đ.Đ.” trên mạng xã hội Facebook đăng thông tin: “Do mâu thuẫn cá nhân với quán karaoke 260 Phạm Văn Đồng, 2 thanh niên 2k6 ném bom xăng thiêu cháy quán karaoke...”.

Trường hợp đăng tin sai sự thật bị công an xử phạt hành chính. Ảnh: CACC

Hoặc trường hợp N.V.V. (SN 1995, ở Nam Từ Liêm) dùng tài khoản trên mạng xã hội là “N.M.V.” đăng tải thông tin lên nhóm “OFFB Sub” có nội dung: “Hà Nội – Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa....”.

Còn trường hợp V.T.H.G. (SN 1992, ở Nam Từ Liêm) dùng tài khoản trên mạng xã hội có tên là “H.G.” đăng tải bài viết lên nhóm “Chợ Cư dân Tây Mỗ - Đại Mỗ online” với nội dung: “Mở mắt ta đọc tin mà thấy xót xa, - Hà Nội – Nguyên nhân vụ cháy là có 2 thanh niên đi đổ xăng rồi châm lửa. Clip”.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi đăng tin sai sự thật, đồng thời gỡ bỏ nội dung trên, cam kết không tái phạm.

Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần hết sức cẩn trọng khi đăng tải các thông tin lên mạng xã hội.