Sáu người phụ nữ mặc trang phục giống nhau, ngồi tạo dáng chụp ảnh giữa khúc cua nguy hiểm trên đèo Hải Vân khi xe cộ lưu thông qua lại.

Ngày 18/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 6 người phụ nữ ngồi giữa lòng đường trên đèo Hải Vân để chụp ảnh, gây cản trở giao thông.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nhóm phụ nữ ngồi tạo dáng chụp ảnh ngay giữa lòng đường tại khúc cua cùi chỏ Km905+400, tuyến đèo Hải Vân, thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng. Hành vi này khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hải Vân phối hợp với Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp xác minh, làm rõ vụ việc và mời 6 người phụ nữ liên quan đến làm việc.

Hình ảnh nhóm 6 người ngồi giữa khúc cua chụp ảnh. Ảnh: G.X

Theo thông tin xác minh, khoảng 8h30 ngày 17/10, nhóm phụ nữ thuê ô tô từ xã Phú Lộc, TP Huế, đến đèo Hải Vân tham quan, chụp ảnh. Khi đến khu vực trên, nhóm đề nghị tài xế dừng xe, sau đó cùng nhau đi ra giữa lòng đường, ngồi tạo dáng và nhờ một du khách chụp ảnh, trong lúc các phương tiện lưu thông qua lại.

Theo lực lượng chức năng, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, thể hiện sự thiếu ý thức trong chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Đèo Hải Vân có địa hình dốc, nhiều khúc cua, tầm nhìn hạn chế. Việc ngồi giữa lòng đường chụp ảnh có thể khiến người điều khiển phương tiện bất ngờ, không kịp xử lý tình huống, dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Công an mời nhóm 6 phụ nữ lên làm việc. Ảnh: G.X

Công an đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 người phụ nữ trên về hành vi “Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông”. Tổng số tiền xử phạt là 1,5 triệu đồng.