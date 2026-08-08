Ngày 8/8, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một ô tô dừng ngay giữa khúc cua trên đèo Hải Vân để xử lý theo quy định.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô 7 chỗ dừng giữa khúc cua trên đèo Hải Vân để nhóm người trên xe xuống ngắm cảnh. Trong khi đó, nhiều phương tiện khác vẫn lưu thông qua đoạn đường này.

Ô tô dừng ngay giữa khúc cua ở đèo Hải Vân. Ảnh: Cắt từ clip

Nhiều ý kiến cho rằng việc dừng, đỗ xe như trên có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là khi các xe chạy tới khó quan sát được chướng ngại phía trước.

Đèo Hải Vân dài khoảng 21km, nối TP Đà Nẵng và TP Huế. Nơi đây được mệnh danh là "thiên hạ đệ nhất hùng quan" nhờ địa thế một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu hướng thẳng ra Biển Đông. Cung đường này luôn nằm trong top những đường đèo ven biển đẹp và hiểm trở.