Sáng 14/3, đá từ mái taluy trên đèo Hải Vân bất ngờ rơi xuống đường sắt, làm gãy ray khiến tàu hàng AH1 do đầu máy D18E-604 kéo bị trật bánh khi đến Km769+850, khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam (TP Đà Nẵng).

Kiểm tra hiện trường cho thấy thanh ray bên phải theo hướng tàu chạy bị cong vênh, đứt gãy do đá từ sườn núi phía trên rơi xuống, khiến ba trục đầu máy trật khỏi đường ray.

Đá từ mái taluy trên đỉnh đèo Hải Vân rơi xuống đường sắt, làm gãy ray khiến tàu trật bánh. Ảnh: VNR

Chiều cùng ngày, đá tiếp tục rơi xuống khu vực đường sắt tại đèo Hải Vân. Trước nguy cơ mất an toàn, ngành đường sắt tạm dừng chạy tàu qua khu gian Hải Vân – Hải Vân Nam và tổ chức chuyển tải hành khách giữa ga Kim Liên và ga Lăng Cô.

Việc tạm dừng chạy tàu sẽ được duy trì đến khi khắc phục xong nguy cơ đá lăn, đá rơi từ khu vực công trình đang thi công trên đỉnh đèo Hải Vân.

Theo Tổng công ty Đường sắt, lực lượng chức năng đã dọn toàn bộ đá rơi khỏi phạm vi đường sắt, đồng thời bố trí người trực 24/24 giờ tại hiện trường để kịp thời xử lý nếu tiếp tục xảy ra đá lăn, đá rơi.

Đá tiếp tục rơi buộc đường sắt phải dừng chạy tàu qua đèo Hải Vân.

Còn theo đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, ngay sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai khắc phục, kiểm tra hiện trường và đảm bảo an toàn chạy tàu.

“Ngành đường sắt đã sửa chữa xong đường ray, song vẫn phải phong tỏa đoạn tuyến do trên mái taluy phía trên còn nhiều đá có nguy cơ tiếp tục rơi xuống khu vực đường sắt”, vị đại diện cho biết.

Vẫn theo đại diện Cục Đường sắt, khu vực xảy ra sự cố đang có hoạt động thi công dự án Làng Vân trên đỉnh đèo Hải Vân. Quá trình đào bới trên sườn núi phát sinh nhiều đất đá, tiềm ẩn nguy cơ trượt xuống đường sắt nếu không được gia cố, xử lý kịp thời.

Các đơn vị liên quan hiện tiếp tục theo dõi tình hình tại hiện trường, đồng thời phối hợp với đơn vị thi công xử lý lượng đá còn tồn đọng trên sườn núi nhằm hạn chế nguy cơ rơi xuống tuyến đường sắt.