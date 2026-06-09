Ninh Bình:

Ngày 9/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với chị L.Q.A. (trú tại TP Hà Nội) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin bịa đặt gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Chị L.Q.A. tại buổi làm việc với cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 37 bài viết bịa chuyện "gặp ma" khi đi thuyền tham quan ở Tràng An (Ninh Bình) gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh, Công an tỉnh Ninh Bình xác định chị A. đã sử dụng tài khoản Threads có tên “Netolatone” để đăng tải nhiều bài viết kể về những hiện tượng được cho là mang yếu tố tâm linh, huyền bí.

Các bài viết thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 52.000 lượt thích, hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây nhiều ý kiến trái chiều, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an đã mời chị A. đến làm việc. Tại đây, chị A. thừa nhận đã đăng tải 37 bài viết, trong đó có nhiều chi tiết vô căn cứ, không có người làm chứng và một số nội dung tự thêm vào nhằm tăng tính hấp dẫn.

Quá trình xác minh, cơ quan công an cũng làm rõ không có chuyện xe chở chị A. trong quá trình du lịch bị hỏng, tài xế đuổi nữ du khách xuống xe.

Bên cạnh đó, một số tình tiết như gọi điện cho người yêu cũ và mẹ người yêu cũ để tăng yếu tố tâm linh là hoàn toàn không có thật.

Sau khi làm việc với cơ quan công an, chị A. đã gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm.