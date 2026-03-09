XEM VIDEO. (Nguồn: Sỹ Đức)

Ngày 9/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đỗ Hoàng Long (29 tuổi, trú TP Hải Phòng) thông qua các chiêu trò “trừ tà, bắt quỷ", "cắt duyên âm”.

Long đã bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2018, Long nảy sinh ý định lợi dụng việc xem bói, trừ tà để lừa đảo nên lên mạng học theo các video “trừ tà, bắt quỷ”.

Đỗ Hoàng Long làm việc với Cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Dương

Tháng 10/2024, Long tự xưng là “bác sĩ tâm linh”, có khả năng “soi âm bói dương, dự trị thiên cơ, chữa bệnh tâm linh”. Sau đó, đối tượng livestream, đăng tải nhiều video với nội dung trừ tà, bắt quỷ, cắt duyên âm trên các tài khoản TikTok, Facebook và công khai số điện thoại Zalo để liên hệ.

Khi có người sập bẫy, Long yêu cầu chuyển trước 500.000 đồng để đặt lịch xem bói. Sau đó, đối tượng bịa đặt các thông tin như nạn nhân bị vong theo, ma quỷ ám, duyên âm quấy phá… và cho rằng nếu không giải hạn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng.

Do lo sợ, nhiều nạn nhân đã chuyển cho Long hàng chục triệu đồng để làm lễ giải hạn.

Sau khi nhận tiền, Long mặc áo lam, gọi video cho nạn nhân rồi thực hiện các động tác đọc nhẩm, múa tay trong khoảng 15–30 phút nhằm tạo lòng tin.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Hoàng Long thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Đối tượng khai những thông tin như “nhà có ma”, “có vong theo”… đều do mình bịa đặt.

Theo lời khai của Long, mỗi lần thực hiện chiêu trò “giải hạn”, nạn nhân phải trả từ 3–15 triệu đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu xác định có 3 nạn nhân bị Long chiếm đoạt gần 70 triệu đồng, trong đó có 2 người trú tại phường Buôn Ma Thuột.