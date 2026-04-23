Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, trú tại Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TPHCM) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok “Master Dũng Văn” với hơn 120.000 lượt theo dõi, thường xuyên đăng tải video có nội dung phản cảm.

TikToker “Master Dũng Văn” (tức Nguyễn Văn Dũng) khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Các video này không chỉ xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác mà còn tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu trục lợi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng thừa nhận đã xây dựng hình ảnh “bậc thầy” tâm linh trên mạng xã hội, tự nhận có khả năng “cảm xạ”, có thể hóa giải các vấn đề như “oan gia trái chủ”, “âm binh quấy phá” để thu hút người nhẹ dạ, cả tin.

Theo điều tra ban đầu, để được Dũng “giải quyết” các vấn đề tâm linh, mỗi nạn nhân phải trả từ 5 đến 30 triệu đồng/lần. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện bất kỳ cam kết nào như đã hứa.

TikToker “Master Dũng Văn” thường xuyên livestream tuyên truyền mê tín dị đoan nhằm trục lợi. (Ảnh chụp màn hình)

Cơ quan chức năng ghi nhận một nạn nhân đã gửi đơn tố cáo sau khi bị Dũng chiếm đoạt hơn 33 triệu đồng bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý.

Từ vụ án, Công an TPHCM cảnh báo các đối tượng tự xưng “thầy”, “master”, “nhà tâm linh”... thực chất là chiêu trò lừa đảo tinh vi, lợi dụng sự hoang mang để trục lợi, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Công an TPHCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi; đồng thời xem xét xử lý các trường hợp tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung sai lệch, phản khoa học.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin và không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động “tâm linh” trên mạng; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời tố giác đến cơ quan công an gần nhất.