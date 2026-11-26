Gần 50 năm sau ngày NSƯT Thanh Nga qua đời, những kỷ niệm về nữ nghệ sĩ tài danh vẫn vẹn nguyên trong ký ức đồng nghiệp như Xuân Lan, Bạch Lê, Mộng Tuyền.

Trong mắt các nghệ sĩ cùng thời, NSƯT Thanh Nga là người lạc quan, yêu đời. Tình yêu của nữ nghệ sĩ dành cho sân khấu, sự gắn bó với quần chúng và ý chí vươn lên trong cuộc sống được thể hiện qua từng lời ca, vai diễn và cách bà đối diện với cuộc đời. Những lời hát trên sân khấu, cũng như hình ảnh của NSƯT Thanh Nga trong những ngày cuối đời để lại trong lòng đồng nghiệp và công chúng ấn tượng sâu sắc về một người nghệ sĩ nghị lực, trách nhiệm và luôn sống hết mình với nghệ thuật.

Chân dung nữ nghệ sĩ Thanh Nga do nhiếp ảnh gia Đinh Tiến Mậu thực hiện.

Đêm 26/11/1978, Thanh Nga đã ngã xuống bên cạnh chồng là ông Phạm Duy Lân trong lúc bảo vệ người con trai nhỏ Phạm Duy Hà Linh, khi ấy mới 6 tuổi.

Sự ra đi đầy đau thương của Thanh Nga trở thành dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử sân khấu cải lương và nhiều thế hệ khán giả. Đối với những đồng nghiệp, những nữ nghệ sĩ tài danh từng cộng tác và diễn chung với Thanh Nga trên sân khấu cải lương Thanh Minh, ký ức về nữ nghệ sĩ vẫn luôn hiện hữu.

Những vai diễn nổi tiếng của nữ nghệ sĩ Thanh Nga từng được ghi hình.

Xuân Lan nhớ buổi họp mặt sau khi Thanh Nga bị sát hại

Gần 50 năm trôi qua, nghệ sĩ Xuân Lan vẫn lưu giữ nhiều hình ảnh, báo viết về ngày định mệnh ấy, trong đó có tờ lịch ngày 1/12/1978 - ngày đưa NSƯT Thanh Nga về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Chùa Nghệ sĩ.

Là diễn viên Đoàn Thanh Minh, Xuân Lan được Thanh Nga thương như em gái trong nhà, thường xuyên chỉ bảo, khuyên nhủ chuyện nghề lẫn chuyện đời. Kỷ vật bà quý nhất là chiếc nón rơm đàn chị mua tặng chỉ vì “sợ Xuân Lan đi nắng”. Món quà nhỏ ấy đến nay vẫn nhắc Xuân Lan nhớ sự ân cần của người chị.

Xuân Lan nhớ trong buổi họp mặt sau khi Thanh Nga bị sát hại, nghệ sĩ Kim Cương xúc động ví cái chết ấy như sự hy sinh của một chiến sĩ dũng cảm sẽ khiến anh chị em nghệ sĩ đoàn kết, thương nhau hơn.

Hôm khâm liệm, nhìn Ánh Mai, em gái út của Thanh Nga bím tóc cho đàn chị, Xuân Lan chợt nghĩ từ nay sẽ không còn ai ân cần bím tóc cho đàn em như ngày trước. Bà hứa trước linh cữu sẽ diễn bằng tất cả tấm lòng của người chiến sĩ như Thanh Nga.

Theo nghệ sĩ Xuân Lan, những tuần cuối đời dù đang bị kẻ xấu đe dọa, Thanh Nga vẫn kể chuyện vui cho người thân nghe. Nữ nghệ sĩ giấu nỗi lo vì biết mẹ bị cao huyết áp, sợ xúc động mạnh sẽ nguy hiểm đến sức khỏe. “Với riêng tôi, đó không chỉ là sự ra đi của một nghệ sĩ tài danh mà còn là mất mát của một người chị thân thiết, một thần tượng và một tấm gương phấn đấu tuyệt vời của nghệ thuật cải lương”, Xuân Lan nói.

Xuân Lan xưa và nay.

Bạch Lê kể về những kỷ niệm với đàn chị Thanh Nga

Từ Pháp, nghệ sĩ Bạch Lê chia sẻ với VietNamNet những kỷ niệm với Đoàn Thanh Minh - Thanh Nga. Trước năm 1975, Bạch Lê và Thanh Nga từng diễn chung nhiều vở trong chương trình Cải lương Ban Phụng Hảo do nghệ sĩ Bảy Phùng Há phụ trách.

Sau ngày 30/4/1975, chỉ vài đoàn được hoạt động trở lại, đầu tiên là Sài Gòn 1 rồi Thanh Minh và đoàn kịch Kim Cương. Các đoàn Minh Tơ, Phước Chung, Sài Gòn 2, Hương Mùa Thu, Huỳnh Long, Trúc Giang, Bông Hồng... lần lượt được phép sau đó. Vì Minh Tơ chưa hoạt động, Thanh Nga đã trực tiếp đến nhà mời Bạch Lê về cộng tác.

Ở Thanh Minh, Bạch Lê được giao nhiều vai: Trung Nhị trong Tiếng trống Mê Linh, Công chúa Bích Vân trong Bên cầu dệt lụa, Thu Sương trong Hoa Mộc Lan. Với vở Bao Công tra án Trần Thế Mỹ, Thanh Nga chủ động giao cho đàn em vai chính Tần Hương Liên. Điều Bạch Lê nhớ mãi là đàn chị không có tính độc tôn, luôn nghĩ đến bạn diễn và sẵn lòng nhường đất diễn.

Kỷ niệm khiến nữ nghệ sĩ vừa thương vừa buồn cười là một đêm diễn Hoa Mộc Lan. Theo bố trí, Hoàng Long trong vai Tạ Thiếu Tiên diễn trước màn phông, hát một bài nhạc rồi mới chuyển cảnh. Khi màn kéo lên, Hoa Mộc Lan đã có mặt để Thu Sương bước ra thưa chuyện. Hôm ấy đàn guitar bị mất điện, Hoàng Long không hát mà chỉ nói lời tạm biệt rồi vào. Màn kéo lên, Thanh Nga vẫn đứng trong cánh gà dù chồng là ông Duy Lân ra dấu, để Thu Sương lúng túng một mình trên sân khấu. Sau đó, khi Bạch Lê giải thích đàn mất điện, Thanh Nga bảo không có đàn thì hát với kèn, còn đàn em chỉ biết phân trần rằng phần ấy là của Hoàng Long.

Nữ nghệ sĩ Bạch Lê và tấm chân dung treo tại rạp.

Đó là lần đầu tiên trong nghiệp hát, Bạch Lê bị “kẹt” trên sân khấu mà lỗi không phải ở mình. Nữ nghệ sĩ tức đến bật khóc, Hoàng Long và Bảo Quốc phải đến dỗ dành. Sáng hôm sau, Thanh Nga gặp đàn em cười xòa: “Lê nó giận tui rồi!”. Nhớ lại, Bạch Lê chỉ thấy thương người chị.

Ngoài sân khấu, Thanh Nga còn thường an ủi Bạch Lê những lúc buồn chuyện tình cảm - sự quan tâm nghệ sĩ Bạch Lê luôn trân trọng, nhất là quãng thời gian trước khi bà trở về sân khấu Minh Tơ.

Nghệ sĩ Mộng Tuyền từng nói NSƯT Thanh Nga là Tây Thi

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Mộng Tuyền kể về những năm gắn bó với người đàn chị, đôi lúc ánh mắt thoáng nét bâng khuâng. Nhỏ hơn Thanh Nga 4 tuổi, Mộng Tuyền cùng Phương Ánh là những người em thân thiết nhất của Thanh Nga trong đoàn Thanh Minh - Thanh Nga.

Mộng Tuyền nhớ Thanh Nga lộng lẫy khi bước lên sân khấu, cười lên rạng ngời với 2 lúm đồng tiền nhỏ, đến mức đàn em hay trêu là “Tây Thi tái thế”. Ngoài đời, Thanh Nga thích nói đùa, hiền lành nhưng khi giận đôi mắt vốn buồn vời vợi bỗng sáng quắc; hay hờn nhưng không giận ai lâu. Là con bầu gánh, Thanh Nga vẫn thật thà, hiếu thảo, luôn nghe theo sắp đặt của mẹ. Sự nghiệp thành công nhưng đường tình lắm truân chuyên.

Từ năm 1968, qua những chuyến lưu diễn Lào, Nhật Bản, Pháp..., Thanh Nga có dịp gần gũi và hiểu hơn ông Phạm Duy Lân. Hai người vượt qua nhiều sóng gió, định kiến để về chung nhà, xây dựng một mái ấm mộc mạc, thậm chí nghèo. Theo Mộng Tuyền, những năm ở đỉnh cao, lương của Thanh Nga mỗi tháng chỉ 10-20 đồng nhưng vợ chồng vẫn hạnh phúc. Ông Lân đến với Thanh Nga khi trong tay không còn gì nhưng hết mực thương vợ, luôn động viên vợ yên tâm theo nghề. Có lần Thanh Nga nhịn ăn, dành dụm mua chiếc nhẫn hột xoàn 4 ly, nói để sau này dùng hỏi vợ cho con trai Cúc Cu.

Sau năm 1975, Mộng Tuyền theo các đoàn tỉnh lưu diễn xa nên không còn diễn chung nhưng mỗi lần về Sài Gòn đều ghé thăm Thanh Nga và Thẩm Thúy Hằng. Một lần đi ăn khuya cùng vợ chồng Thanh Nga, đúng lúc cô Ba Thanh Loan, người từng dìu dắt Thanh Nga vừa qua đời, Thanh Nga nắm tay đàn em nói khẽ: “Chị sợ ngày mình phải chôn anh Lân lắm! Anh Lân lớn tuổi hơn chị rất nhiều... Chị ao ước làm sao anh và chị cùng được chết với nhau”.

Ngày Thanh Nga mất, Mộng Tuyền đang diễn ở Long Xuyên, nghe tin liền đón xe về Sài Gòn. Nhà xác Bệnh viện Sài Gòn khi ấy nghệ sĩ, khán giả đứng kín. Nhìn Thanh Nga trong chiếc áo dài đỏ, gương mặt đẹp như đang ngủ, ông Lân nằm bên cạnh, Mộng Tuyền ngất đi vì quá đau lòng.

Năm 1980, Mộng Tuyền về đoàn Thanh Nga, đảm nhận hầu hết các vai của đàn chị như Quỳnh Nga, Trưng Trắc, Thái hậu Dương Vân Nga... Bà nhờ nhân viên trong đoàn lập bàn thờ trang trọng và mỗi ngày mua hoa quả cúng Thanh Nga. Nữ nghệ sĩ không thấy áp lực khi diễn lại những vai ấy, tin rằng ngọn lửa nghệ thuật của đàn chị đã truyền sang mình. Sau này, Mộng Tuyền giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc ở Hải Phòng với vai Vân trong Bóng tối và ánh sáng.

Thời gian đó, bé Cúc Cu theo bà ngoại là má Thơ đi cùng đoàn, gọi Mộng Tuyền là má Ba. Mỗi lần Mộng Tuyền ngồi trang điểm, cậu bé đứng phía sau nhìn rồi ôm cổ hôn liên tục. Khi bà diễn, bé ra cánh gà đứng xem chăm chú. Thương quá, Mộng Tuyền đánh bạo xin đưa bé về nuôi nhưng má Thơ khóc: “Làm vậy đâu được! Người ta cười má!”. Theo Mộng Tuyền, từ ngày con gái ra đi, má Thơ chỉ còn sống như làm tròn một nghĩa vụ.

Suốt gần 50 năm, Mộng Tuyền vẫn nhiều lần mơ thấy Thanh Nga, nhất là những năm sống ở Pháp. Gần đây, những giấc mơ ấy không còn. “Có lẽ ở nơi thiên đường, chị Nga và chị Thẩm Thúy Hằng đã hóa thành tiên”, nghệ sĩ Mộng Tuyền nói.

Mộng Tuyền xưa và nay.

NSƯT Thanh Nga trong phân đoạn của vở "Bên cầu dệt lụa":

Ảnh: Tư liệu

Video: YouTube