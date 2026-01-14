Hương vị sum vầy - Tết thêm đủ đầy

‘Xuân như ý’ không chỉ là hộp quà đẹp mắt mà còn chứa những sản phẩm chất lượng, giàu giá trị dinh dưỡng, đặc biệt là Hộp Quà Vạn An, Vạn Phúc và Hộp quà Nước mắm Cá Thu cao cấp, kết hợp với các gia vị tiện dụng khác. Mỗi sản phẩm trong hộp đều được lựa chọn kỹ lưỡng, an toàn và chất lượng cao.

Đây là những món quà thích hợp để tặng gia đình, thể hiện sự quan tâm, gắn kết tình cảm và mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế tại bàn ăn. Cũng là món quà hiện đại mà gần gũi để tặng bạn bè, để gửi gắm sự trân trọng mối quan hệ. Khi dành tặng đồng nghiệp, khách hàng, đây lại là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, tinh tế và lời chúc may mắn, sức khỏe.

Mua sắm tiện lợi, nhận quà khuyến mại ngay tại siêu thị

Sự hiện diện tại các hệ thống siêu thị lớn giúp việc mua sắm trở nên nhanh chóng và tiện lợi. Bạn chỉ cần đến siêu thị gần nhất, chọn bộ quà tặng “Xuân như ý” để trao ngay cho người thân, bạn bè hay đồng nghiệp mà không cần phải đặt hàng online hay bận tâm về thời gian giao hàng. Tại hệ thống siêu thị Emart, bộ quà tặng được trưng bày đẹp mắt, thuận tiện cho khách hàng chọn mua khi mua sắm. Tại Lotte, CoopMart, trải nghiệm mua sắm tiện lợi, phù hợp với khách muốn mua quà nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

Việc có mặt tại nhiều hệ thống siêu thị lớn giúp người tiêu dùng không chỉ lựa chọn và mua sắm dễ dàng, mà còn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và việc bảo quản sản phẩm.

Ngoài ra, các hệ thống siêu thị còn áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn - giảm 25% cho khách mua bộ quà tặng; người tiêu dùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa sở hữu món quà sang trọng và ý nghĩa.

Một món quà không chỉ là vật chất mà còn là cách gửi gắm tâm tình. Bộ quà tặng hộp cao cấp với thiết kế tinh tế, sản phẩm chất lượng và có mặt tại các siêu thị lớn giúp bạn dễ dàng gửi trọn yêu thương đến người nhận

Bộ quà tặng hộp nước mắm cao cấp ‘Xuân như ý’ đã có mặt tại Emart, Lotte, CoopMart…, đồng thời có thể mua trực tuyến trên sàn TMĐT của Việt Nhĩ hoặc đặt qua:

Hotline: (028) 2216 9679 - 0917 406 271

Website: https://nuocmamhungviet.com.vn

Ngọc Minh