Việc một bến tàu điện mang tên Việt không chỉ đơn thuần là câu chuyện đặt tên, mà là kết quả của cả một hành trình dài gắn với sự hiện diện, hội nhập và đóng góp bền bỉ của cộng đồng người Việt tại đây.

Ít ai biết rằng, hơn hai thập kỷ trước, khu đất nơi nay là Trung tâm Thương mại Đồng Xuân từng chỉ là một nhà máy cũ hoang phế. Khi ấy, bến tàu điện Herzbergstraße - Industriegebiet gắn liền với hình ảnh một khu công nghiệp đã ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, ý tưởng xây dựng một trung tâm thương mại - dịch vụ của người Việt đã hình thành.

Sau hơn 20 năm, từ một khu xưởng cũ, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã trở thành một không gian kinh tế – văn hóa đặc thù, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách. Cùng với sự phát triển ấy, bến tàu điện trước cửa trung tâm cũng ngày càng nhộn nhịp, trở thành điểm dừng quen thuộc trong mạng lưới giao thông đô thị Berlin.

Việc một bến tàu điện tại Berlin mang tên thuần Việt là trường hợp hiếm hoi, gần như chưa có tiền lệ

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, đã khởi xướng ý tưởng đặt tên “Đồng Xuân” cho bến tàu điện.

Ý tưởng này dần nhận được sự ủng hộ của các đối tác và người dân địa phương. Năm 2015, một ban vận động được thành lập để thu thập chữ ký ủng hộ việc đổi tên bến tàu.

Chỉ trong hai tuần, khoảng 10.000 chữ ký hợp lệ kèm đầy đủ họ tên, địa chỉ cư trú đã được thu thập, thể hiện sự đồng thuận của người dân Đức với đề xuất mang tên “Đồng Xuân”.

Hồ sơ sau đó được gửi tới các cơ quan chức năng Berlin và trải qua nhiều năm xem xét theo quy trình hành chính chặt chẽ. Đến đầu năm 2026, quyết định chính thức được ban hành: bến tàu điện Herzbergstraße – Industriegebiet đổi tên thành Herzbergstraße – Dong Xuan.

Gần như cùng thời điểm, trong bản cập nhật Quy hoạch phát triển đô thị Berlin - Stadtentwicklungsplan Zentren 2040, Thượng viện Berlin cũng đưa Trung tâm Thương mại Đồng Xuân vào danh mục các “trung tâm đặc thù” của thành phố, ghi nhận đây là mô hình kinh doanh - dịch vụ gắn với bản sắc cộng đồng trong không gian đô thị đa văn hóa.

Đánh giá về sự kiện này, Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành cho rằng việc đổi tên bến tàu điện không chỉ là niềm vui của riêng Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, mà còn thể hiện sự ghi nhận của chính quyền Berlin đối với vai trò và đóng góp của cộng đồng người Việt tại Đức, đồng thời có ý nghĩa tích cực trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Ở góc độ cộng đồng, Tiến sĩ Nguyễn Việt Đức - Chủ tịch Hội Người Việt tại Berlin - Brandenburg - nhìn nhận bến tàu Đồng Xuân như một “điểm sáng” trong quá trình hội nhập, nơi hoạt động kinh doanh gắn liền với giao lưu văn hóa, giúp hình ảnh cộng đồng người Việt trở nên gần gũi hơn trong đời sống thường nhật của người dân Berlin.

Với du khách đến Berlin hôm nay, cái tên “Đồng Xuân” trên bản đồ tàu điện không chỉ là một chỉ dẫn giao thông, mà còn gợi mở một điểm dừng mang màu sắc Việt - nơi câu chuyện về cộng đồng, văn hóa và hành trình hội nhập được kể lại một cách lặng lẽ nhưng bền bỉ giữa lòng châu Âu.