Nền tảng GameHiHi đang phát hành hàng trăm game không phép tại thị trường Việt Nam, người chơi không cần tải, cài đặt hay đăng ký tài khoản.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, GameHiHi là nền tảng chơi game HTML5 trực tuyến miễn phí. Người chơi chỉ cần truy cập bằng trình duyệt trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, đã có thể bắt đầu trải nghiệm ngay mà không cần tải xuống, cài đặt phần mềm hay đăng ký tài khoản.

Nền tảng GameHiHi đang phát hành nhiều game không phép tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình

Nền tảng này đang phát hành hàng trăm game được tạo bởi AI vào thị trường Việt Nam với đầy đủ thể loại từ game online tương tác giữa các người chơi với nhau, đến các game chơi dạng tương tác giữa người với máy…

Cụ thể, như thể loại hành động và phiêu lưu bao gồm các game đối kháng, đi cảnh vượt ải, sinh tồn, săn bắn và nhập vai khám phá thế giới; chiến thuật và phòng thủ với các trò chơi thủ thành, dàn trận đế chế và đấu trí chiến thuật; đua xe và thể thao cung cấp các game đua ô tô, xe tải cùng nhiều môn thi đấu như bóng đá, bóng rổ, bi-a, tennis và golf.

Các game trí tuệ và giải trí nhẹ nhàng như xếp hình, giải đố và những tựa game cổ điển quen thuộc như đào vàng, cờ caro, hay rắn săn mồi.

Đáng chú ý là sự xuất hiện của các game mô phỏng với nhiều người chơi, như mô phỏng cuộc sống, làm bánh, các đấu trường tương tác… Trong các game này, người chơi có thể tương tác với nhau qua khung chat, không khác gì các trò chơi điện tử trực tuyến hiện nay.

Ngoài ra, còn xuất hiện các game theo nhân vật nổi tiếng như Pikachu, Pokemon, Naruto, Dragon Ball, Sonic, Ben 10, Người Que, Siêu Anh Hùng, Robot và Zombie.

Nền tảng này sử dụng tên miền .com, có giao diện tiếng Việt. Theo tìm hiểu, tên miền này được đăng ký bởi một công ty nước ngoài có địa chỉ tại Mỹ. Thông tin đơn vị phát hành không xuất hiện trên website, người chơi hay đối tác muốn liên hệ phải điền vào ô thông tin được tích hợp sẵn trên đó và bấm vào phím gửi liên hệ.

Nếu chiếu theo quy định của Nghị định 147 quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nền tảng GameHiHi đang có nhiều dấu hiệu sai phạm như phát hành game không phép, không có địa chỉ nhà phát triển hay phát hành rõ ràng trên website, không phân loại độ tuổi, có dấu hiệu vi phạm bản quyền…

Ngoài ra, còn xuất hiện các game nội dung có dấu hiệu lệch lạc văn hoá, vi phạm thuần phong mỹ tục, chẳng hạn như “nhà tù online” hay “nhà thờ online”…

Đáng chú ý, Cục An ninh mạng cũng vừa đưa ra cảnh báo về các game phát hành trên nền tảng này.

Theo đó, vào đầu tháng 11/2026, trên không gian mạng xuất hiện một số trò chơi mô phỏng như “Đi chùa Online” trên nền tảng GameHiHi, “Nhà Thờ Online”, “Nhà Tù Online” và “Little DaNang HiHi”.

Dù chưa cho thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, các sản phẩm này đặt ra yêu cầu kiểm soát chặt chẽ cả nội dung thiết kế sẵn lẫn những tương tác phát sinh trong quá trình chơi.

Theo đó, doanh nghiệp trong thiết kế, sáng tạo trò chơi điện tử trực tuyến: “Không để môi trường ảo trở thành công cụ cổ xúy hành vi lệch chuẩn xã hội”.

Theo Cục An ninh mạng, sự phát triển của các trò chơi điện tử trực tuyến mô phỏng đời sống xã hội đang thu hút đông đảo người chơi, nhất là giới trẻ. Tuy nhiên, nếu thiếu kiểm soát, các trò chơi có thể lồng ghép nội dung không phù hợp, bình thường hóa hoặc cổ xúy hành vi bạo lực, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật.

Theo Điều 37 Nghị định 147/2024/NĐ-CP, trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người chơi đồng thời thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp được xác định là trò chơi G1. Điểm b khoản 1 Điều 43 quy định nội dung, kịch bản trò chơi không được vi phạm pháp luật; không chứa nội dung kích động bạo lực, tự tử, khiêu dâm, xuyên tạc lịch sử, xâm phạm chủ quyền hoặc cổ súy ma túy, rượu bia, thuốc lá, cờ bạc và các hành vi vi phạm khác.

Do đó, doanh nghiệp phát hành cần thẩm định pháp lý ngay từ khâu xây dựng ý tưởng; kiểm soát kịch bản, hình ảnh, âm thanh, lời thoại và nhiệm vụ trong trò chơi. Đặc biệt, không biến hành vi phạm tội, bạo lực hay tệ nạn xã hội thành hình mẫu hoặc mục tiêu để người chơi noi theo.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần kiểm soát các tính năng trò chuyện, nhắn tin và chia sẻ hình ảnh, video; xây dựng cơ chế phát hiện, tiếp nhận phản ánh, xử lý tài khoản vi phạm và ngăn chặn nội dung độc hại. Với trò chơi khai thác lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và địa danh Việt Nam, nội dung phải bảo đảm tính chính xác, tôn trọng truyền thống dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Doanh nghiệp cũng cần duy trì quy trình kiểm duyệt trong suốt quá trình phát hành, cập nhật trò chơi và phân loại độ tuổi phù hợp với nội dung thực tế, không mặc định các trò chơi có đồ họa hoạt hình hoặc cách chơi đơn giản là phù hợp với mọi lứa tuổi.