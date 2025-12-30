Theo Cục Hải quan, 6 năm gần đây là khoảng thời gian xảy ra nhiều biến động mang tính toàn cầu. Trong đó, đại dịch Covid-19 gây đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, xung đột địa chính trị leo thang và chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ đã khiến nhiều doanh nghiệp chao đảo.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong bối cảnh thách thức bủa vây.

Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, năm 2025, cả nước ước tính có 36/45 nhóm hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Trong đó có 8 nhóm hàng đạt trị giá trên 10 tỷ USD, giá trị ước tính đạt 319 tỷ USD, chiếm 68% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đáng chú ý, top 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Đơn cử, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có kim ngạch ước đạt 106 tỷ USD, tăng mạnh 46% so với năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có nhóm hàng xuất khẩu có kim ngạch vượt 100 tỷ USD.

Với kết quả này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong năm 2025. Nhóm này chiếm tới 22,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Nguồn: Cục Hải quan

Tương tự, trong cuộc đua xuất khẩu, nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng về đích với vị trí thứ 2 khi kim ngạch đạt 58,38 tỷ USD, tăng 11,9%; nhóm điện thoại và linh kiện đạt 57,61 tỷ USD, tăng 6,9%; hàng dệt may đạt 39,29 tỷ USD, tăng 6,1%; giày dép các loại cũng đạt 23,97 tỷ USD, tăng gần 4,8%; phương tiện vận tải tăng 13,5%, đạt 17,3 tỷ USD; đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận đạt 9,16 tỷ USD, tăng mạnh 143,6%.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, năm nay có ba mặt hàng góp mặt trong top 10. Cụ thể, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 16,98 tỷ USD tăng nhẹ 4,3%; hàng thủy sản đạt 11,29 tỷ USD, tăng 12,5%; cà phê lập kỷ lục 8,68 tỷ USD, tăng mạnh 54,4% so với năm 2024.

Nhờ nhiều nhóm mặt hàng duy trì đà tăng trưởng mạnh, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 470,59 tỷ USD, tăng 15,9% so với năm 2024 (tương ứng tăng 64,65 tỷ USD).

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 21 về xuất khẩu trên toàn cầu, tăng 11 bậc so với thứ hạng của 10 năm trước, được coi là một bước tiến vượt bậc về lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa của nước ta.

Doanh nghiệp FDI có đóng góp lớn vào tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2025.

Chuyên gia trong ngành nhận định, bước tiến của Việt Nam được tạo nên từ cả khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. Có thể thấy, những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của hai khối này đang tiệm cận nhau, cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã nâng cấp đáng kể về trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn xuất khẩu và năng lực tiếp cận thị trường.

Điểm đáng chú ý là tốc độ mở rộng sản xuất, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đang tăng mạnh.

Tại Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2025 mới đây, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá giai đoạn 2021-2025 đã chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của xuất khẩu Việt Nam, kim ngạch tăng trưởng đều ở mức hai con số và xuất siêu duy trì ổn định hơn một thập kỷ.

Song, lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại cho rằng, trong bối cảnh thế giới biến động lớn, yêu cầu đặt ra cho doanh nghiệp là phải đổi mới mạnh mẽ trong quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm, chuẩn hóa quy trình, minh bạch nguồn gốc và tích cực tham gia thương mại số để nâng cao sức cạnh tranh.

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, tích hợp dữ liệu doanh nghiệp - thị trường - sản phẩm, đồng thời ứng dụng Big Data và AI trong phân tích và dự báo. Kế hoạch cũng phát triển bộ nhận diện xuất khẩu quốc gia và triển khai chương trình “Go Global” để chọn doanh nghiệp đầu ngành làm “đầu tàu” đưa hàng Việt Nam ra thế giới.

Ngoài ra, nếu kiên trì theo đuổi đa dạng hóa thị trường và tận dụng FTA, tăng giá trị nội địa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mở rộng xuất khẩu dịch vụ, Việt Nam có thể giữ được đà tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm 2026.

Hà Giang