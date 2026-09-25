Tối 24/9, phim Trại buôn người ra mắt truyền thông Hà Nội và nhận nhiều lời khen cùng những tràng pháo tay tán thưởng liên tục trong suất chiếu. Ê-kíp diễn viên và nhà sản xuất hùng hậu của phim cũng ra mắt sau nhiều năm đồng hành cùng dự án.

NSND Như Quỳnh cùng ê-kíp "Trại buôn người" chia sẻ sau suất chiếu tại Hà Nội.

Sự kiện thu hút hàng trăm khán giả đến từ sớm để chờ giao lưu cùng dàn diễn viên. Đáng chú ý, dù chưa chính thức khởi chiếu, từ tối 24/9 Trại buôn người đã vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé và đạt 14 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam lúc 8h ngày 25/9). Trước đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bộ phim với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)".

Hồng Đăng hiếm hoi đi sự kiện.

Việt Anh, MC Thái Dũng cùng vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My tại sự kiện.

Tô Dũng cùng bạn gái Minh Thu tới ủng hộ Steven Nguyễn trong ''Trại buôn người''. Tô Dũng và Steven Nguyễn từng đóng phim "Không giới hạn" lên sóng VTV năm ngoái.

Sự kiện ra mắt Trại buôn người thu hút sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Lam, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn phim Mưa đỏ, diễn viên Dũng Nhi, Quang Thắng, Việt Anh, Ngọc Anh, Tô Dũng, Minh Thu, vợ chồng cầu thủ Đoàn Văn Hậu và người đẹp Doãn Hải My.... Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cũng tới để ủng hộ vai diễn của bà xã NSND Như Quỳnh. Đặc biệt đây là lần hiếm hoi Hồng Đăng xuất hiện tại một sự kiện sau nhiều năm.

Quách Ngọc Ngoan và con gái trên thảm đỏ.

Tại buổi công chiếu, nam chính Quách Ngọc Ngoan không giấu nổi sự xúc động khi lần này có sự đồng hành đặc biệt của con gái nhỏ ngay trên thảm đỏ ra mắt phim tại Hà Nội. Sự hiện diện và ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là con gái, đã trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với Quách Ngọc Ngoan sau những nỗ lực cống hiến cho vai diễn nặng đô trong tác phẩm lần này. Tuy nhiên vì bé còn nhỏ nên được người nhà đưa về sớm trước giờ chiếu phim do Trại buôn người dán nhãn T18.

Chia sẻ sau suất chiếu, NSND Thanh Lam dành lời khen cho dàn diễn viên cũng như sự đầu tư chỉn chu, kịch bản cuốn hút cùng những thước phim ấn tượng và chỉ tiếc vì không được hát trong Trại buôn người. Đạo diễn Danh Dũng (Hương vị tình thân, Về nhà đi con) nhận xét Trại buôn người là một bộ phim lôi cuốn, đong đầy tình người. Diễn viên Dũng Nhi cũng dành sự ngưỡng mộ cho ê-kíp vì đã làm ra một tác phẩm công phu khiến ông khi xem cũng muốn quay lại làm phim. Nghệ sĩ cũng đặc biệt dành lời khen ngợi cho diễn viên Quách Ngọc Ngoan.

NSND Như Quỳnh gửi lời cảm ơn đạo diễn và nhà sản xuất đã viết ra một kịch bản hay chạm tới cảm xúc của nhiều người. Chia sẻ với VietNamNet, bà nói không suy nghĩ nhiều khi nhận được kịch bản Trại buôn người.

Chia sẻ của NSND Như Quỳnh:

Phim được phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo cũng tới để ủng hộ vai diễn của bà xã NSND Như Quỳnh.

Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê-kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.

Trại buôn người có sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, á hậu Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn, Long Đẹp Trai, Võ Thành Tâm, La Thành, Khánh My, Tuấn Mõ.... Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim. Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực.

Steven Nguyễn và Á hậu Huỳnh Minh Kiên trong 1 cảnh phim.

Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau. Trại buôn người chính thức công chiếu từ hôm nay, 25/9.

Ảnh: NSX

Video: Quỳnh An