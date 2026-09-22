Trong phim Trại buôn người sắp ra rạp, NSND Như Quỳnh vào vai một bà mẹ miền Bắc chân chất, hiền lành nhưng quyết liệt khi hay tin con trai bị bắt. Bà lần theo dấu vết, tìm mọi cách để vào được nơi con bị giam giữ và đưa con trở về.

NSND Như Quỳnh có vai diễn đặc biệt sau 50 năm làm nghề.

Vai diễn của Như Quỳnh có nhiều cảnh bị đánh, tát, hành hạ. Nữ nghệ sĩ cho biết các phân đoạn được kết hợp giữa góc máy và diễn xuất để tạo cảm giác chân thực.

Trước đó, khi tham gia Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng, bà từng được đội cascadeur Hong Kong hướng dẫn cách né và thực hiện cảnh bị đánh an toàn, nhờ đó có thêm kinh nghiệm cho những phân đoạn hành động trong phim mới.

“Tôi làm nghề 50 năm nhưng chưa có một vai diễn bà mẹ nào đặc biệt như vậy. Nhân vật mang yếu tố hành động, tâm lý, bị hành hạ... mọi yếu tố đều có.

Cuối cùng, bà ấy đã mở toang cánh cửa để giải thoát cho những người còn lại”, NSND Như Quỳnh chia sẻ với VietNamNet.

Clip NSND Như Quỳnh chia sẻ

Một trong những tình tiết khiến Như Quỳnh tâm đắc là cảnh người mẹ hát ru con trong trại giam. Với bà, tiếng hát của người mẹ như vượt qua những rào chắn, dây thép gai để hướng ra bầu trời bên ngoài. Đó cũng là mong muốn được tự do của 2 mẹ con, đồng thời mở rộng thành khát vọng giải thoát cho những số phận đang bị giam giữ.

Dẫu chỉ là vai phụ, nghệ sĩ vẫn trải qua lịch quay khá nặng. Bà có 5 ngày quay tại An Giang, mỗi ngày bắt đầu từ 3h sáng và kéo dài đến khoảng 18h. Sau đó khi trở lại TPHCM, nữ nghệ sĩ tiếp tục 7 ngày quay từ 16h đến sáng hôm sau vì phần lớn bối cảnh trại giam được thực hiện vào ban đêm.

Việc theo kịp các diễn viên trẻ trong những ngày quay liên tục là thử thách với Như Quỳnh. Tuy nhiên, bà may mắn không bị ốm trong suốt quá trình tham gia.

Tạo hình vai diễn bà mẹ của NSND Như Quỳnh trong phim.

Ông xã có xót vợ trước những cảnh quay mạo hiểm, bị bầm dập cơ thể của bà?, NSND Như Quỳnh cho hay trước nay ít chia sẻ công việc với chồng vì sợ ông lo lắng. Dẫu vậy, bạn đời luôn hết lòng hỗ trợ, là điểm tựa để bà thoải mái làm nghề.

Như Quỳnh chưa có dịp xem trọn vẹn bộ phim nên đang chờ buổi chiếu tại Hà Nội. Bà dự định mời ông xã, con cháu và những người bạn thân thiết cùng đi xem phim.

Ngoài NSND Như Quỳnh, phim có sự góp mặt của NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai, Steven Nguyễn, Minh Kiên, Khánh My…

Diễn viên Steven Nguyễn, á hậu Minh Kiên đóng vai chính trong phim.

Trại buôn người xoay quanh hành trình sinh tồn và phản kháng nghẹt thở trong một sào huyệt lừa đảo, mua bán người tàn bạo ở vùng biên giới. Quá trình sản xuất kéo dài khoảng 5 năm, trong đó 3 năm dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trước khi bước vào khoảng 2 năm quay và dựng.

Dự án huy động khoảng 700 diễn viên quần chúng, phần đông đảm nhận vai các nạn nhân. Con số này tạo nên những đại cảnh với số lượng nhân vật lớn, qua đó tái hiện không gian của một trại buôn người trên màn ảnh. Tác phẩm công chiếu từ 25/9 trên toàn quốc.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC