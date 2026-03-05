Kasim Hoàng Vũ - nam ca sĩ nổi tiếng với giọng hát nội lực và phong cách mạnh mẽ đã ra đi ngày 1/3 tại nhà riêng ở Houston, Texas (Mỹ). Hình ảnh cuối cùng Kasim đăng trên trang cá nhân là tấm ảnh mỉm cười bên mẹ bên cùng ông già dịp Noel cuối năm 2025.

Kasim Hoàng Vũ và mẹ - ca sĩ Bích Phương trong hình ảnh cuối cùng trên mạng xã hội.

Từ nhỏ, Kasim đã lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ. Cuộc hôn nhân của bà Bích Phương với bố Kasim kết thúc khi anh mới khoảng 10 tuổi do những mâu thuẫn văn hóa và tính cách.

Kasim từng khẳng định luôn tin tưởng và muốn mẹ làm quản lý cho mình. Anh coi mẹ còn hơn cả một quản lý chuyên nghiệp vì bà không chỉ am hiểu về nghề mà còn yêu thương vô điều kiện.

Mẹ dìu dắt Kasim từ những ngày đầu tham gia Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, đến khi anh tỏa sáng tại Sao mai Điểm hẹn năm 2004 với giải Ca sĩ được yêu thích nhất. Các hit như Vì sao, Huyền thoại mẹ hay Người đàn ông cô đơn của Kasim đều mang dấu ấn của sự hỗ trợ từ mẹ. Bà Bích Phương còn quản lý tài chính cho anh vì con mình đi diễn về hay để tiền trên bàn, giúp anh tập trung vào nghệ thuật.

Năm 2023, Kasim Hoàng Vũ đối mặt với căn bệnh viêm khớp xương hàm, mối quan hệ mẹ con càng thêm gắn bó. Bệnh tình khiến anh đau đớn, mất ngủ, khuôn mặt thay đổi, sụt cân nghiêm trọng và phải đóng cửa nhà hàng để chữa trị với chi phí lớn.

Bà Bích Phương dù mang nhiều bệnh nền, vẫn chuyển từ Austin về Houston để sống cùng con, chăm sóc từng bữa ăn và đỡ đần công việc.

Năm 2024, anh bị tái phát bệnh, phải mổ lần hai. Nhiều đồng nghiệp như Nguyễn Hồng Nhung, Phùng Ngọc Huy, Trizzie Phương Trinh... làm đêm nhạc ủng hộ ca sĩ chữa bệnh.

