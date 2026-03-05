Sáng 5/3 (giờ Việt Nam), cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam và mạng xã hội bàng hoàng trước loạt bài đăng chia buồn từ các đồng nghiệp và bầu show về sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ. Tin tức lan truyền nhanh chóng, khiến nhiều người tiếc thương một giọng ca rock từng nổi tiếng từ chương trình Sao mai Điểm hẹn.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ.

Chia sẻ với VietNamNet, bầu show Qui Ngoc ở Mỹ cho biết Kasim mất ngày 1/3 ở nhà riêng. Anh được báo tin từ bạn bè tại Houston qua ca sĩ Bích Phương - mẹ của Kasim, đã sống và chăm sóc nam ca sĩ ở Mỹ.

Chồng ca sĩ Thu Phương - bầu sô Dũng Taylor viết trên trang cá nhân: "Tuy có chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không khỏi cú sốc trước sự ra đi của Kasim. Hãy yên nghỉ em trai. Mau siêu thoát và đi thanh thản".

Ca sĩ Duy Trường bày tỏ: ''Anh Kasim ra đi vào Chủ Nhật vừa qua, hiện tại có người em đang lo chuyện tang lễ giúp mẹ anh một tay, sẽ thông tin cáo phó sớm. Tạm biệt anh Kasim Hoàng Vũ''.

"Theo tin người thân Kasim đã ra đi. Anh không muốn ồn ào chỉ muốn những gì đẹp của anh và tiếng hát anh mãi mãi trong lòng mọi người. Hãy yên nghỉ, Kasim Hoàng Vũ".

Kasim Hoàng Vũ sinh ngày 11/10/1980 tại Đà Nẵng. Anh là nam ca sĩ nổi tiếng với phong cách rock mạnh mẽ, từng đoạt giải cao tại cuộc thi Sao mai Điểm hẹn năm 2004 (giải Ca sĩ được yêu thích nhất). Mẹ anh là ca sĩ Bích Phương, được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc rock thập niên 1980. Anh mang hai dòng máu Việt - Ai Cập, bố mẹ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi.

Kasim mắc bệnh viêm khớp xương hàm từ năm 2023, trải qua nhiều đợt phẫu thuật nang xương hàm và cổ, dẫn đến gương mặt thay đổi, lệch mặt, sụt cân nghiêm trọng, ăn uống khó khăn. Anh định cư tại Houston, Texas, Mỹ, kinh doanh nhà hàng nhưng phải đóng cửa để chữa bệnh với chi phí cao.

Vào năm 2024, Kasim từng nhiều lần bác bỏ tin đồn qua đời khi một số nghệ sĩ đăng bài chia buồn nhầm, khiến anh phải lên tiếng khẳng định vẫn khỏe.

Kasim Hoàng Vũ để lại dấu ấn với các ca khúc Vì sao, Huyền thoại mẹ, Người đàn ông cô đơn và tinh thần lạc quan chiến đấu với bệnh tật.

Kasim Hoàng Vũ hát "Giấc mơ Chapi":

Minh Phi

Ảnh: FBNV, video: KHS