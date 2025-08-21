Vượt 1.200km về làm dâu

Bùi Thị Cẩm Tiên (SN 2000, quê Đồng Tháp) sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt: Bố xuất gia, mẹ đi bước nữa. Suốt những năm tháng trưởng thành, Tiên luôn khao khát một mái ấm trọn vẹn, nơi có đủ tình thương của cả bố và mẹ.

Không ngờ, ước mơ ấy trở thành hiện thực khi cô vượt hơn 1.200km về miền Trung làm dâu. Ba năm qua, ngôi nhà nhỏ của bố mẹ chồng đã trở thành “bến đỗ” bình yên, nơi Tiên tìm thấy tình yêu thương gia đình mà mình từng thiếu vắng.

Vợ chồng Tiên nên duyên sau 1 năm tìm hiểu

Năm 2021, Tiên quen Nguyễn Văn Minh (SN 1997, quê Nghệ An) qua mạng xã hội. Khi đó, Tiên ở Đồng Tháp, còn Minh làm việc tại Nhật Bản. Minh từng hứa: “Ngay khi về Việt Nam, anh sẽ đến miền Tây rước em”.

Năm 2022, Minh giữ đúng lời hứa trước sự ngỡ ngàng của Tiên. "Tôi không ngờ, anh về miền Tây đón tôi thật. Khi anh giữ lời hứa, tôi hiểu anh thương tôi thật lòng nên đồng ý theo anh về Nghệ An gặp gia đình”, Tiên chia sẻ.

Tiên thừa nhận, cô từng khá lo lắng, sợ mình khó thích nghi với lối sống của người miền Trung. Nhưng ngay lần đầu gặp gỡ, mọi e ngại đều tan biến.

Bố mẹ và 2 em gái của Minh đón chào cô bằng sự chân tình, nồng ấm. Căn nhà nhỏ nhiều cây xanh, gió thổi xào xạc khiến Tiên thấy thân thuộc lạ thường.

Bữa cơm hôm ấy, bố mẹ Minh lo Tiên chưa quen khẩu vị nên đã chuẩn bị món ăn dành riêng cho cô. Tiên cảm thấy, mọi thứ đều vừa vặn và ý nghĩa.

“Tôi nhớ mãi lời căn dặn của bố chồng: ‘Minh phải đi làm xa, con về đây làm dâu, bố mẹ sẽ xem con như con gái, không có chuyện phân biệt. Các em hỗn với con, con nói không được thì mách bố.

Bố không dạy được con gái thì con đừng gọi bố là bố nữa. Em thì phải nghe lời chị, có việc thì phụ chị. Bố không bao giờ bênh vực con gái, khiến con dâu chịu thiệt’. Câu nói ấy khiến tôi có thêm niềm tin khi làm con dâu của bố mẹ”.

Được bố mẹ chồng bù đắp

Đầu năm 2022, Tiên và Minh đăng ký kết hôn. Chưa kịp tổ chức đám cưới, Minh đã phải trở lại Nhật làm việc. Trước khi đi, anh hạnh phúc đón nhận tin vui sắp lên chức bố.

Bố mẹ chồng Tiên hết mực yêu thương con dâu

Từ ngày về làm dâu, Tiên được bố mẹ chồng yêu thương, chăm sóc hết mực.

Ông Thanh - bố chồng của Tiên - lái máy xúc ở Thanh Hóa, cách nhà 1 tiếng đi xe máy. Mỗi cuối tuần có dịp về nhà, ông đều tự tay nấu ăn cho cả gia đình.

Ông tinh ý nhớ từng món con dâu không ăn được, thậm chí một đĩa chả băm cũng chia làm hai: Phần có lá lốt cho cả nhà, một phần riêng cho Tiên.

Bà An - mẹ chồng của Tiên - thì chưa bao giờ xét nét hay bắt bẻ con dâu. Công việc đồng áng nặng nhọc, bà thường giành làm, không để Tiên vất vả. Những việc Tiên chưa rành, bà kiên nhẫn chỉ dạy thay vì trách mắng.

“Hơn 9 tháng thai kỳ, tôi đi khám thai lần nào cũng do mẹ chồng chở. Chồng vắng nhà, tôi được bố mẹ chồng chăm sóc chu đáo. Ngày trở dạ, mẹ đưa tôi vào viện. Bố lập tức xin nghỉ làm, chạy xe máy về ngay trong ngày. Ba ngày ở viện, mẹ chăm tôi 24/24h, còn bố phụ trách nấu cơm đem vào viện”, Tiên kể.

Những khoảnh khắc bố mẹ chồng chăm sóc cháu nội khiến Tiên thấy ấm áp

Từ khi có cháu nội, bố mẹ chồng càng hết mực thương yêu con cháu. Bà An đi cấy thuê chỉ được 200.000 đồng/ngày vẫn sẵn sàng bỏ hơn 300.000 đồng mua tôm cho cháu, thường xuyên mua món ngon cho con dâu.

Ông Thanh chỉ được nghỉ 1 ngày/tuần cũng chạy xe máy về thăm cháu, gọi điện mỗi ngày để hỏi thăm. Nuôi được gà, vịt, ông đều để dành cho con cháu ăn.

“Năm 2023, chồng tôi về thăm quê, bố mẹ hối thúc làm đám cưới. Tôi cho rằng, vợ chồng đã đăng ký, sống yên ấm như bây giờ là được, cần gì cưới xin tốn kém.

Bố mẹ chồng tôi nói: ‘Đời con gái chỉ có một lần làm cô dâu, phải cưới chứ, sao để con thiệt thòi được’. Thế là bố mẹ tổ chức đám cưới linh đình cho chúng tôi”, Tiên chia sẻ.

Tiên (ngoài cùng bên trái) bên chồng, bố mẹ chồng và hai em gái chồng

Có lần, Tiên và em chồng lời qua tiếng lại. Chưa cần biết đúng sai, ông Thanh đã nghiêm khắc quở trách con gái vì hỗn với chị dâu. Đêm hôm ấy, ông lặng lẽ ngồi trước hiên. Thương bố, Tiên chủ động xin lỗi, hứa sẽ sống hiểu chuyện hơn.

“Bố tôi không trách móc câu nào, chỉ bảo điều bố mong nhất là gia đình hòa thuận, chị em yêu thương nhau. Tôi hiểu, mình cần sống bao dung và hiểu chuyện hơn để bố mẹ yên lòng”, Tiên tâm sự.

Hiện tại, khi con trai đã cứng cáp, Tiên chuẩn bị trở lại công việc. Bố mẹ chồng dành hẳn mảnh đất mặt tiền trước nhà cho cô mở tiệm gội đầu - thay vì cho thuê lấy tiền. Họ còn tự tay giúp sửa sang, tiết kiệm chi phí thuê thợ.

“Gả vào nhà chồng tốt, tôi được bù đắp tất cả. Những thiếu thốn ngày trước, giờ đây được lấp đầy bởi tình thương của bố mẹ chồng tôi”, Tiên hạnh phúc nói.

Ảnh: NVCC