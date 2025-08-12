Hòa cùng không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ca sĩ Dương Hoàng Yến ra mắt MV Tổ quốc trong ánh mặt trời.

Mang trong tim tình yêu lớn lao với Tổ quốc, Dương Hoàng Yến đã nhiều lần góp mặt trong các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa quốc gia và cộng đồng. Cô luôn mong muốn thực hiện những sản phẩm ngợi ca đất nước, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Dương Hoàng Yến luôn muốn thực hiện những sản phẩm âm nhạc ngợi ca đất nước.

Dương Hoàng Yến chia sẻ, sau thành công của phiên bản đặc biệt Chiếc khăn Piêu kết hợp cùng Masew giữa năm 2024, cô bắt đầu tìm kiếm những ca khúc mới viết về quê hương, con người Việt Nam. Trong quá trình đó, cô tình cờ nhận được bản demo Tổ quốc trong ánh mặt trời từ nhạc sĩ LongCa.

"Khi đang trên chuyến bay đi biểu diễn tại Đà Nẵng, nghe câu hát mở đầu: Tôi đang bay thật cao nhìn ngắm hình hài đất nước. Ôi quê hương của tôi đẹp như bức tranh thiên đường… tôi đã vô cùng xúc động và quyết định lựa chọn ngay ca khúc này", Dương Hoàng Yến chia sẻ.

MV được thực hiện với những khuôn hình đẹp về cảnh sắc, con người Việt Nam.

Tổ quốc trong ánh mặt trời có giai điệu ngọt ngào, tràn đầy niềm tự hào và lòng biết ơn của thế hệ trẻ trước sự hy sinh của cha ông, để đất nước được hòa bình, phát triển. MV được thực hiện với những khuôn hình đẹp về cảnh sắc, con người Việt Nam, kết hợp cùng giọng hát tình cảm, nhẹ nhàng của Dương Hoàng Yến, tạo nên một tổng thể mượt mà và giàu cảm xúc.

MV "Tổ quốc trong ánh mặt trời"

MV Vút bay lên Việt Nam được hợp tác giữa nhạc sĩ Dương Trường Giang, Trâm Trần cùng các em nhỏ của Trung tâm nghệ thuật Be Singer cũng vừa ra mắt.

Vút bay lên Việt Nam là ca khúc được phối khí với chất liệu nhạc Pop nhưng được triển khai trên biên chế của dàn nhạc giao hưởng, tạo cảm giác hùng tráng và mạnh mẽ. Mở đầu bài hát là phần dàn dây, trống giao hưởng và dàn kèn đồng vẽ nên không gian đậm chất hào hùng của dân tộc Việt Nam, ngay sau đó lại sâu lắng với một cây piano làm nền cho giọng hát thư thả kể chuyện. Càng về cuối bài hát, dàn nhạc tham gia vào lại càng dày thêm như khiến không gian bài hát vỡ oà trong niềm tự hào “Ước mơ và vút bay lên Việt Nam”.

Các em nhỏ xuất hiện trong MV "Vút bay lên Việt Nam".

Câu chuyện trong MV Vút bay lên Việt Nam có thể được hiểu là một hành trình kết nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai, qua góc nhìn trong trẻo và hồn nhiên của các em nhỏ. Chính vì thế, MV đã quy tụ 50 em nhỏ bằng niềm tự hào, biết ơn với các thế hệ cha anh với một tâm thế hồn nhiên, trong trẻo, cùng sự kết hợp rất vô tình với các cựu chiến binh khi các bác đang tham quan bảo tàng. Chính sự chân thật, hồn hậu ấy đã khiến những hình ảnh trong MV thêm phần xúc động.

Nói về MV Vút bay lên Việt Nam, nghệ sĩ Đinh Lan Hương chia sẻ: ''MV không chỉ đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mà hơn thế các con được giáo dục về lòng biết ơn, lòng yêu nước và lòng tự hào dân tộc để hiểu thêm về truyền thống lịch sử. Qua lời bài hát, các con có thể hình dung, học thêm về những năm tháng cha ông đã kiên cường giữ nước, về những hy sinh để giành lại độc lập và về hành trình bền bỉ xây dựng đất nước''.

Nghệ sĩ Đinh Lan Hương.

Ảnh, video: NVCC