Sáng 9/6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra rạng sáng 7/6 tại dốc Km30, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng) khiến 19 người bị thương.

Theo đó, anh T.T.G.C (sinh năm 1996, ngụ Khánh Hòa) - nạn nhân chịu thương tích nặng nhất trong vụ tai nạn, được chuyển khẩn lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng đa chấn thương nguy kịch.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, ê-kíp nhanh chóng tổ chức hội chẩn liên viện với cơ sở y tế địa phương, huy động đồng thời nhiều chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình, Hồi sức cấp cứu, Ngoại Gan Mật Tụy, Ngoại tiết niệu, Ngoại Lồng ngực, Chẩn đoán hình ảnh và Ngoại thần kinh.

Kết quả thăm khám xác định bệnh nhân bị dập lách độ IV, gãy ổ cối, gãy cột sống, trật đốt sống D12-L1 và liệt hai chân. Ê-kíp trực đêm đã xử lý cấp cứu thành công tổn thương dập lách; sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển về Khoa Ngoại thần kinh tiếp tục theo dõi và điều trị.

"Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, có dấu hiệu tiến triển tích cực, tỉnh táo, có thể tiếp xúc tốt, trò chuyện bình thường. Tuy nhiên, người bệnh vẫn cần được theo dõi chặt chẽ", TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết.

Sau khi đánh giá toàn diện các kết quả cận lâm sàng chuyên sâu, ê-kíp Ngoại thần kinh dự kiến tiến hành phẫu thuật nắn chỉnh và cố định cột sống lưng cho bệnh nhân vào ngày 10/6. Ca mổ nhằm giúp người bệnh có thể xoay trở sớm, hạn chế các biến chứng do nằm lâu.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vào rạng sáng 7/6. Trong số 19 nạn nhân có 3 người bị thương nặng, còn lại chủ yếu bị thương nhẹ và xây xát. Hai trường hợp bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch sau khi được các y bác sĩ tích cực cấp cứu. Riêng bệnh nhân T.T.G.C (sinh năm 1996, ngụ Khánh Hòa), là nhân viên của xe khách được chuyển khẩn lên Bệnh viện Chợ Rẫy.