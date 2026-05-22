Bệnh nhi 7 tuổi ở Lào Cai. Gia đình cho biết sau khi tai nạn xảy ra, dù hoảng loạn và đau đớn, trẻ vẫn cố gắng tự tắt máy trước khi được người thân phát hiện.

Gia đình lập tức đưa con đến cơ sở y tế địa phương sơ cứu rồi chuyển thẳng xuống Bệnh viện Nhi Trung ương, nhập viện ở giờ thứ 6 từ khi xảy ra tai nạn.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu và Chống độc đánh giá bệnh nhi có tổn thương nghiêm trọng ở cẳng tay và bàn tay, với nhiều cấu trúc bị dập nát, nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến chức năng vận động.

BSCKII Nguyễn Vũ Hoàng, Khoa Chỉnh hình ngày 22/5 cho biết sau khi khẩn trương kiểm soát chảy máu, đánh giá mức độ tổn thương của bệnh nhi và hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ Khoa Chỉnh hình phối hợp cùng ê-kíp gây mê hồi sức phẫu thuật ngay trong đêm nhằm bảo tồn tối đa chức năng bàn tay cho trẻ.

Bệnh nhi được các y bác sĩ xử trí, làm sạch và đánh giá tổn thương sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Hoàng cho hay đây là trường hợp chấn thương đặc biệt phức tạp khi nhiều gân gấp, mạch máu và thần kinh bị đứt rách, dập nát nghiêm trọng.

“Có những đoạn gân bị dập nát nặng, chúng tôi phải cân nhắc lựa chọn phục hồi các cấu trúc quan trọng nhất nhằm giữ lại chức năng vận động cơ bản cho bàn tay. Ngoài nối gân mạch máu thần kinh, ê-kíp còn tái tạo hệ thống giữ gân để các ngón tay có thể vận động đúng trục sau này”, bác sĩ Hoàng chia sẻ.

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, ngoài nối mạch máu và gân, các bác sĩ còn phải che phủ phần mềm, sắp xếp lại cấu trúc giải phẫu.

Sau phẫu thuật, bàn tay của trẻ đã hồng ấm trở lại, tuần hoàn các ngón tay phục hồi tốt. Chỉ vài giờ sau mổ, bệnh nhi đã có thể cử động nhẹ các ngón tay theo hướng dẫn của bác sĩ. Sau hai tuần điều trị, bé đã hồi phục tốt và được xuất viện. Tuy nhiên, để phục hồi hoàn toàn chức năng bàn tay, trẻ cần tiếp tục theo dõi và điều trị phục hồi chức năng theo từng giai đoạn.