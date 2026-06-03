Vụ tai nạn nổ bình gas mini khi đang ăn uống khiến anh L.V.N và anh N.V.H bị thương nặng, được đưa vào khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trong đó, anh N. bị bỏng nặng vùng đầu mặt cổ và cẳng tay trái, nạn nhân đau rát dữ dội vùng mặt và tay. Đáng lo ngại, người bệnh bị giảm thị lực cả hai mắt do bỏng kết giác mạc độ III. Ngoài ra, tình trạng thông khí phổi giảm cho thấy nguy cơ tổn thương đường hô hấp.

Các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu, chỉ định cho bệnh nhân dùng kháng sinh, tiêm phòng uốn ván, giảm đau, bù dịch và hội chẩn chuyên khoa bỏng, chuyên khoa mắt để điều trị chuyên sâu.

Trong khi đó, anh H. bị bỏng vùng đầu mặt cổ, tóc vùng trán bị cháy xém. Đặc biệt, hai mắt bị bỏng kèm nhiều dị vật trong mắt. Kết quả thăm khám, hội chẩn đa chuyên khoa, bác sĩ cho biết bệnh nhân này bị bỏng giác mạc, ngoài ra, người bệnh có biểu hiện da niêm mạc kém hồng, bụng chướng và thông khí phổi giảm.

BSCKI Nguyễn Thị Nhung lấy dị vật giác mạc sâu cho người bệnh. Ảnh: BSCC

Sau cấp cứu, người bệnh tiếp tục được chuyển sang khoa Mắt điều trị, lấy dị vật giác mạc sâu và theo dõi nguy cơ ảnh hưởng thị lực lâu dài.

Đến ngày 3/6, sức khỏe người bệnh ổn định, mắt hồi phục thị lực, được ra viện.

Theo BSCKI Nguyễn Thị Nhung, khoa Mắt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vùng mặt và mắt là những khu vực đặc biệt nguy hiểm khi xảy ra cháy nổ bình gas mini. Chỉ cần tiếp xúc với nhiệt độ cao trong vài giây cũng có thể gây bỏng giác mạc, kết mạc, giảm thị lực hoặc mù lòa vĩnh viễn.

Không ít người bệnh sau bỏng mặt phải trải qua nhiều lần phẫu thuật tạo hình, ghép da, điều trị tâm lý do biến dạng ngoại hình. Trong khi đó, bỏng hô hấp kín đáo hơn nhưng có thể gây phù nề đường thở, suy hô hấp cấp nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Nhung lưu ý khi bị bỏng do nổ bình gas mini, người dân không nên tự ý bôi kem đánh răng, nước mắm hay các loại lá, thuốc dân gian lên vết thương vì có thể gây nguy cơ nhiễm trùng. Cần nhanh chóng làm mát vùng bỏng bằng nước sạch, che phủ bằng gạc sạch và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.