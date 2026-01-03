Theo phong thủy, chỉ những cây hoa còn rễ, còn sinh khí mới có tác dụng dẫn vượng khí, vì vậy Cúc trồng chậu được đánh giá cao hơn hoa cắt cắm bình.

Cúc có lịch sử hơn 2.500 năm, bắt nguồn từ Trung Hoa cổ đại rồi lan rộng sang Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Ở đâu Cúc cũng được tôn vinh như biểu tượng của sự trường thọ, phú quý và trí tuệ.

Thuộc họ Asteraceae, Cúc có hàng trăm giống như vàng, trắng, mâm xôi, họa mi, đại đóa… Mỗi giống mang vẻ đẹp riêng nhưng đều có đặc trưng chung: thân thảo, lá răng cưa mềm, hoa mọc thành cụm với lớp cánh xếp tầng tròn đầy.

Cúc sống khỏe, chịu nắng tốt, dễ chăm nên cực kỳ phù hợp trưng chậu trong nhà dịp Tết, vừa đẹp, vừa bền, vừa mang ý nghĩa may mắn.

Chậu Cúc vàng nở rực, tượng trưng cho tài lộc và cát khí mạnh mẽ ngày Tết. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Trong phong thủy, Cúc mang nguồn vượng khí rất đặc biệt: vừa phú quý, vừa bình an, vừa nuôi dưỡng trí tuệ.

Cúc vàng được xem như “nam thần tài lộc” của các loài hoa, đại diện cho kim khí, phú quý và tài vận. Ngày cận Tết, nhiều gia đình thường đặt đôi chậu Cúc vàng trước cửa để kích hoạt trường khí mới, giúp tiền bạc tụ lại, buôn bán hanh thông suốt cả năm.

Cúc mâm xôi với dáng tròn đầy càng được coi là biểu tượng của “phúc mãn đường”- phúc khí dày, gia đạo ổn định, công việc xuôi thuận.

Bên cạnh đó, hoa Cúc còn có khả năng hóa giải sát khí, thanh lọc không gian và tạo cảm giác an tĩnh; vì thế chỉ cần đặt một chậu Cúc trong phòng khách là có thể giúp cân bằng năng lượng, xua đi mệt mỏi và căng thẳng của năm cũ.

Không dừng lại ở đó, Cúc còn tượng trưng cho sự sáng suốt và trí tuệ. Đây là lý do khiến các học giả xưa vô cùng yêu thích loài hoa này.

Đặt một chậu Cúc trên bàn làm việc dịp đầu năm được xem như lời gửi gắm cho một năm mới tư duy sáng rõ, quyết định đúng đắn và tinh thần kiên định hơn.

Cúc hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Cúc vốn là loài hoa “dễ tính”, gần như phù hợp với tất cả mọi người, nhưng để phát huy tối đa năng lượng phong thủy, đặc biệt là dịp cận Tết, việc chọn đúng màu theo bản mệnh lại đóng vai trò rất quan trọng.

Người mệnh Kim và Thổ hợp nhất với Cúc vàng, bởi màu vàng thuộc hành Kim, tượng trưng cho phú quý, tài vận và sự thăng tiến. Một chậu Cúc vàng rực rỡ đặt trong nhà ngày đầu năm như lời cầu chúc sung túc, hanh thông và đủ đầy.

Đối với những ai thuộc mệnh Kim và Thủy, Cúc trắng là lựa chọn lý tưởng vì sắc trắng mang năng lượng thanh khiết, giúp cân bằng cảm xúc, tăng bình an và thanh lọc nguồn khí trong không gian sống. Nếu bạn thuộc mệnh Hỏa hoặc Thổ, Cúc tím sẽ mang tới tinh thần sáng tạo, cảm hứng mới mẻ và sự quyết đoán trong công việc.

Còn Cúc xanh, hiếm gặp hơn nhưng chứa năng lượng Mộc mạnh mẽ, rất hợp với người mệnh Mộc, hỗ trợ nuôi dưỡng sức sống, sự may mắn và tinh thần phấn chấn.

Ngoài yếu tố bản mệnh, hoa Cúc còn đặc biệt hợp với những người tuổi Thìn, Tỵ và Dậu. Đây là ba tuổi có trường năng lượng tương sinh với Cúc, dễ thu hút vận khí tốt trong những ngày đầu năm.

Trưng Cúc vào Tết không chỉ mang lại cảm giác ấm áp, tươi mới, mà còn được tin là giúp gia chủ khai mở vận trình thuận lợi cho cả năm dài phía trước.

Vị trí đặt Cúc để ‘kích tài - gọi lộc’ dịp Tết

Khi trưng Cúc ngày Tết, chọn vị trí đặt chậu hoa đúng phong thủy sẽ giúp khuếch đại vượng khí và mang lại hiệu quả thu hút tài lộc cao hơn.

Trước cửa nhà là vị trí vàng được nhiều gia đình ưa chuộng. Đặt Cúc tại đây như mở lối đón sinh khí mới, xua đi điều xấu và mời may mắn vào nhà ngay từ thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới.

Đây cũng là nơi giúp hoa phát huy mạnh nhất năng lượng dương sáng, mang lại sự tươi tắn cho không gian.

Phòng khách là lựa chọn hàng đầu tiếp theo, đặc biệt là góc Đông Nam thuộc cung Tài Lộc. Trưng Cúc ở vị trí này giúp dòng khí tài vận trong nhà được kích hoạt mạnh mẽ.

Cúc mâm xôi với dáng tròn đầy hoặc Cúc đại đóa rực rỡ là những loại phù hợp nhất vì chúng tượng trưng cho sự viên mãn và thịnh vượng.

Trong khi đó, bàn làm việc lại là nơi thích hợp để đặt những chậu Cúc nhỏ như Cúc trắng hoặc Cúc họa mi. Không chỉ đẹp, chúng còn giúp tinh thần thư giãn, tăng tập trung và mang đến sự sáng suốt trong quyết định đầu năm.

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng: không nên đặt Cúc trong phòng ngủ. Vì hoa Cúc mang nguồn dương khí mạnh, dễ làm giấc ngủ kém sâu và ảnh hưởng đến sự thư thái vốn cần thiết trong không gian nghỉ ngơi.

Theo Baidu