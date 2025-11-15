Chiều 15/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025.

Phát biểu khai mạc, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi nhấn mạnh: Đây là sự kiện quan trọng, là “ngày hội lớn” của thanh thiếu niên, nhi đồng cả nước, nơi tôn vinh những ý tưởng sáng tạo, những nỗ lực bền bỉ của thế hệ trẻ trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ.

TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi phát biểu. Ảnh: BTC

Năm nay, cuộc thi thu hút 847 đề tài đến từ 34 tỉnh, thành phố. Con số này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa của Cuộc thi trong suốt 21 năm qua.

Tại lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức đã trao 105 giải thưởng gồm 5 giải nhất, 10 giải nhì, 30 giải ba và 60 giải khuyến khích, với tổng giá trị 715 triệu đồng. Đây là các công trình được lựa chọn dựa trên đánh giá công tâm, khách quan của Hội đồng giám khảo.

Năm nay, 5 đề tài giành giải nhất đều mang tính ứng dụng cao, gắn với các vấn đề thực tiễn. Trong đó, đề tài “Hệ thống phân loại rác thông minh sử dụng năng lượng mặt trời” của nhóm học sinh Trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng) gây ấn tượng bởi tính sáng tạo và khả năng áp dụng rộng rãi trong cộng đồng.

Nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Cao Bằng và Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng mang đến mô hình “Địa tầng trái đất và giới thiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”, góp phần giáo dục địa chất học sinh địa phương theo cách sinh động, trực quan.

Những học sinh xuất sắc đoạt giải nhất cuộc thi. Ảnh: BTC

Lĩnh vực công nghệ thông tin ghi nhận đề tài “Trợ lý AI hỗ trợ khám phá nội dung sách giáo khoa qua lăng kính tò mò” của nhóm học sinh Hà Nội, thể hiện tư duy mới mẻ khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ học tập.

Ở mảng nông nghiệp, nhóm tác giả Đắk Lắk giành giải Nhất với “Máy tách vỏ sầu riêng bán tự động”, hướng đến giải quyết một vấn đề rất thực tế của vùng chuyên canh sầu riêng Tây Nguyên. Trong khi đó, một nhóm học sinh Hà Nội gây chú ý với thiết bị trồng cây trong ao, hồ, sông, biển, ý tưởng hướng đến đảm bảo an ninh lương thực cho khu vực hải đảo trong tương lai.

Bên cạnh các giải thưởng chính, Ban Chỉ đạo Cuộc thi còn tặng bằng khen cho 15 đơn vị và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cuộc thi tại địa phương.