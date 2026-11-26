Tham gia Kando Tour 2026 tại Nhà máy Yamaha Nội Bài, khách hàng không chỉ khám phá quy trình sản xuất xe máy hiện đại mà còn được trực tiếp thử sức thao tác kỹ thuật, lái thử xe và giao lưu cùng đội ngũ kỹ sư.

Khám phá quy trình sản xuất và trải nghiệm công việc tại nhà máy Yamaha

Ngày 18/11/2026, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam tổ chức chương trình Kando Tour 2026 – Yamaha Behind the Ride tại Nhà máy Yamaha Nội Bài, với sự tham gia của khách hàng, thành viên các câu lạc bộ xe Yamaha và đại diện các cơ quan báo chí.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, khách mời có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu, công nghệ, quy trình sản xuất và những con người trực tiếp tham gia hoàn thiện sản phẩm.

Yamaha Motor Việt Nam tổ chức Kando Tour 2026, mang đến cơ hội tìm hiểu sâu hơn về thương hiệu và sản phẩm

Chương trình bắt đầu với hoạt động giới thiệu thương hiệu thông qua các trải nghiệm đa giác quan, từ âm thanh nhận diện, mùi hương đặc trưng đến những món quà nhỏ mang dấu ấn Yamaha.

Tiếp đó, khách mời được tìm hiểu về lịch sử Yamaha Motor Việt Nam, triết lý Kando và quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây cũng là bước mở đầu cho hành trình khám phá bốn khía cạnh chính của chương trình: Thương hiệu – Sản xuất – Sản phẩm – Con người.

Dưới sự hướng dẫn của đại diện các bộ phận chuyên môn, khách mời được quan sát quy trình lắp ráp, tìm hiểu các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng tại nhà máy, giúp người tham gia hiểu rõ hơn về các bước cần thiết để hoàn thiện một sản phẩm.

Kando Tour mở ra không gian trải nghiệm đa giác quan và cơ hội tham quan dây chuyền sản xuất hiện đại của Yamaha Motor Việt Nam

Không dừng lại ở việc quan sát, khách mời còn có cơ hội trải nghiệm công việc của một “Kỹ thuật viên Yamaha” thông qua các thử thách mô phỏng như lắp ráp vòng găng piston và dán tem xe.

Những thao tác này đòi hỏi sự khéo léo, tập trung và chính xác, qua đó phần nào tái hiện yêu cầu công việc của đội ngũ kỹ thuật viên tại nhà máy. Trải nghiệm thực tế cũng giúp khách tham quan nhận thấy chất lượng sản phẩm không chỉ phụ thuộc vào máy móc, công nghệ mà còn gắn liền với tay nghề và trách nhiệm của người lao động.

Khách tham quan có cơ hội thử sức với những thao tác đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác của kỹ thuật viên.

Sau khi tìm hiểu quy trình sản xuất, khách mời tiếp tục tham gia lái thử các mẫu xe Yamaha tại khu vực được bố trí riêng. Hoạt động này tạo sự kết nối giữa kiến thức về sản phẩm vừa được tìm hiểu với cảm nhận thực tế khi trực tiếp điều khiển xe. Bên cạnh đó, bữa ăn tại căng tin và buổi giao lưu với nhân viên nhà máy mang đến cơ hội tìm hiểu thêm về môi trường làm việc cũng như những câu chuyện phía sau hoạt động sản xuất.

Kando Tour: Tăng cường kết nối từ những trải nghiệm thực tế

Với chủ đề “Yamaha Behind the Ride”, Kando Tour được xây dựng trên tinh thần Kando – khái niệm tiếng Nhật diễn tả cảm giác xúc động và hài lòng sâu sắc khi trải nghiệm điều vượt trên mong đợi.

Kando Tour 2026 ghi nhận 32 khách mời tham gia cùng sự phối hợp của 50 cán bộ nhân viên Yamaha Motor Việt Nam trong công tác tổ chức, đón tiếp và hỗ trợ. Thay vì chỉ giới thiệu thông tin về sản phẩm, chương trình tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp quan sát quy trình sản xuất, thử sức với các thao tác kỹ thuật và giao lưu cùng đội ngũ nhân viên. Qua đó, trải nghiệm về thương hiệu được mở rộng từ việc sử dụng sản phẩm đến tìm hiểu những giá trị được tạo nên phía sau.

Hoạt động trải nghiệm lái thử xe giúp khách mời trực tiếp cảm nhận các sản phẩm

Cuối chương trình, khách mời có dịp chia sẻ cảm nhận và đóng góp ý kiến thông qua hoạt động phỏng vấn. Những phản hồi này là cơ sở để Yamaha Motor Việt Nam đánh giá trải nghiệm thực tế, tiếp tục điều chỉnh nội dung và nâng cao chất lượng tổ chức trong các lần triển khai tiếp theo.

Trong thời gian tới, Yamaha Motor Việt Nam định hướng nghiên cứu mở rộng Kando Tour đến nhiều nhóm đối tượng, bao gồm khách hàng, đối tác và gia đình nhân viên. Các hoạt động tương tác, tìm hiểu công nghệ và trải nghiệm công việc của kỹ thuật viên cũng sẽ được nghiên cứu phát triển nhằm mang đến nội dung phong phú hơn cho khách tham quan.

Những chia sẻ và phản hồi từ người tham dự là cơ sở để Yamaha Motor Việt Nam tiếp tục hoàn thiện Kando Tour trong các chương trình tiếp theo.

Phương Dung