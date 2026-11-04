Hệ thống lọc nước uống sạch trị giá khoảng 3 tỷ đồng do Yamaha Motor Việt Nam tài trợ đã được bàn giao cho xã Sơn Linh, (Quảng Ngãi), góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Hiện thực hóa cam kết vì cộng đồng

Ngày 30/10/2026, tại UBND xã Sơn Linh, tỉnh Quảng Ngãi, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức lễ bàn giao hệ thống lọc nước uống sạch cho địa phương. Công trình được Yamaha Motor Việt Nam tài trợ 100% kinh phí, với tổng giá trị khoảng 3 tỷ đồng.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và lãnh đạo xã Sơn Linh thực hiện nghi thức cắt băng bàn giao Hệ thống lọc nước uống sạch.

Dự án được triển khai trên cơ sở hợp đồng tài trợ giữa Yamaha Motor Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam ký ngày 18/3/2026.

Sau hơn 7 tháng thực hiện, hệ thống lọc nước đã hoàn thiện, chính thức được bàn giao để địa phương quản lý và đưa vào sử dụng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Okutani Masahiro - Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam cho biết, tháng 3/2026, Yamaha Motor Việt Nam đến với xã Sơn Linh bằng một cam kết hỗ trợ cộng đồng. Đến nay, cam kết đó đã được hiện thực hóa bằng công trình nước sạch phục vụ người dân.

“Với dự án này, chúng tôi mong muốn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân địa phương, đặc biệt cho trẻ em nơi đây”, ông Okutani Masahiro chia sẻ.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Đinh Tiến Hải nhấn mạnh, nước sạch là nền tảng quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em. Quỹ trân trọng sự đồng hành của Yamaha Motor Việt Nam trong suốt quá trình triển khai dự án, từ khi ký kết thỏa thuận tài trợ đến lúc công trình hoàn thành.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Linh bày tỏ sự cảm ơn đối với Yamaha Motor Việt Nam và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, đồng thời khẳng định ý nghĩa thiết thực của công trình đối với đời sống người dân xã Sơn Linh.

Thêm nguồn lực hỗ trợ người dân và trẻ em

Bên cạnh công trình nước sạch, trong khuôn khổ chương trình, Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 2 xe máy Yamaha Sirius Fi cho UBND xã Sơn Linh. Hoạt động này nhằm hỗ trợ phương tiện phục vụ công tác của chính quyền địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ người dân.

Tổng Giám đốc Yamaha Motor Việt Nam trao tặng 02 xe máy Yamaha Sirius Fi cho UBND xã Sơn Linh.

Cũng tại buổi lễ, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với lãnh đạo xã trao tặng 30 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điều kiện để các em đến trường. Đại lý Yamaha Town Hoàn Phước trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho người dân, góp phần nâng cao ý thức và lan tỏa văn hóa giao thông an toàn.

Những phần quà thiết thực đã bổ sung ý nghĩa cho chương trình, hướng sự hỗ trợ đến nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng, từ chính quyền cơ sở đến học sinh và người dân địa phương.

Sau nghi thức bàn giao, các đại biểu và người dân đã đến Trạm cung cấp nước uống sạch để thực hiện nghi thức khai trương, đồng thời trực tiếp trải nghiệm nguồn nước từ hệ thống mới.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam và các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khai trương Trạm cung cấp nước uống sạch

Để bảo đảm công trình được vận hành ổn định sau khi bàn giao, Yamaha Motor Việt Nam đã tổ chức đào tạo đội ngũ nhân sự địa phương về quy trình vận hành, bảo dưỡng, vệ sinh và theo dõi các thông số hằng ngày. Đây là khâu quan trọng nhằm duy trì chất lượng nước, đồng thời giúp địa phương chủ động quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống trong thời gian dài.

Đại diện Yamaha Motor Việt Nam cho biết, trách nhiệm xã hội là một phần trong định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như trẻ em, sức khỏe, giáo dục và cải thiện điều kiện sống của cộng đồng.

Việc phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và chính quyền xã Sơn Linh triển khai công trình nước sạch cho thấy nỗ lực kết nối nguồn lực doanh nghiệp với nhu cầu thực tế tại địa phương, hướng đến những giá trị xã hội lâu dài và bền vững.

Lệ Thanh