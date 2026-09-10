Nước sạch về tận nhà

Những ngày đầu tháng 9, tại thôn Đông Thành, công trình mở rộng hệ thống cấp nước sạch đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến ống chính được thử áp lực, đồng hồ nước được lắp đặt đến từng hộ dân, mở ra kỳ vọng về một nguồn nước sinh hoạt ổn định hơn.

Từ tháng 6/2026, đơn vị thi công triển khai tuyến ống chính dài 415m cùng gần 12km đường ống phân phối, đưa nước sạch về các khu dân cư ở thôn Đông Thành và Hải An. Công trình có tổng vốn xây lắp hơn 7 tỷ đồng, dự kiến cung cấp nước ổn định cho hàng trăm hộ dân.

“Trước đây, việc lấy nước sinh hoạt phải đi xa, nhất là vào thời điểm nguồn nước không ổn định rất bất tiện. Có đường ống nước sạch về tận nhà, chúng tôi yên tâm hơn nhiều”, ông Lý Văn Hải, người dân thôn Đông Thành chia sẻ.

Mỗi công trình hoàn thành thêm một bước cải thiện điều kiện sống của người dân. Ảnh: Mỹ Dung

Tuy nhiên, Đông Thành chỉ là một trong nhiều khu vực từng gặp khó khăn về nước sinh hoạt ở Quảng Tân. Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, các khu dân cư nằm phân tán, nhiều bản vùng sâu, vùng xa cách xa trung tâm. Điều này khiến việc đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước tập trung gặp nhiều thách thức.

Hiện Quảng Tân có 2 công trình cấp nước sạch tập trung, phục vụ hơn 1.300 hộ dân và các trường học, mỗi hệ thống có công suất khoảng 30m³/giờ.

Tại những khu vực chưa thể kết nối với mạng lưới tập trung, 8 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy vẫn đang giữ vai trò quan trọng, cung cấp nước cho khoảng 322 hộ dân ở các bản vùng sâu như Nà Pá, Siệc Lống Mìn - Thanh Bình, Bình Hồ, Lý Khoái, Mào Sám Cáu...

Tuy nhiên, nhiều công trình tự chảy đã được xây dựng từ lâu, phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên. Khi nguồn nước suy giảm hoặc đường ống gặp sự cố, đời sống sinh hoạt của người dân lập tức bị ảnh hưởng.

Từng bước mở rộng mạng lưới

Để giải quyết bài toán nước sạch, Quảng Tân đang triển khai đồng thời hai hướng: nâng cấp các công trình hiện có và mở rộng mạng lưới đến những khu dân cư chưa được kết nối.

Công trình mở rộng hệ thống cấp nước sạch thôn Đông Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện

Theo ông Vũ Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, địa phương xác định hạ tầng nước sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được đầu tư đi trước để cải thiện điều kiện sống của người dân.

Trong quá trình triển khai, xã phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thi công đường ống, hoàn trả mặt đường; đồng thời vận động người dân đồng thuận, tự nguyện hiến đất, cây cối để tạo điều kiện cho công trình triển khai thuận lợi.

Trước mắt, xã đang tính toán đầu tư tuyến cấp nước mới cho thôn Tân Thanh; đồng thời đưa Tân Đông, Tân Hợp vào lộ trình mở rộng mạng lưới.

Trong tháng 9/2026, Quảng Tân dự kiến tiếp tục nâng cấp công trình cấp nước tự chảy Siệc Lống Mìn - Thanh Bình; sửa chữa, nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt Hỏn Thìn, Lý Khoái gắn với tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp, qua đó cấp nước cho khoảng 120 hộ dân ở Thanh Bình và Nà Cáng.

Về lâu dài, địa phương đặt mục tiêu mở rộng độ bao phủ của hệ thống cấp nước, ưu tiên những khu dân cư vùng sâu, vùng xa; đồng thời chú trọng việc vận hành, bảo dưỡng để các công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Bởi ở vùng núi, một tuyến ống nước không đơn thuần là công trình kỹ thuật. Dòng nước sạch vượt qua những con dốc, những địa hình chia cắt để về từng bản làng còn mang ý nghĩa thu hẹp khoảng cách về điều kiện sống giữa vùng trung tâm và các khu dân cư xa xôi.

Với Quảng Tân, hành trình đưa nước sạch về bản vẫn đang tiếp tục - không chỉ bằng những tuyến ống mới, mà còn bằng nỗ lực giữ cho những công trình hiện có luôn vận hành ổn định, bền vững.