Giải thưởng là minh chứng cho vị thế tiên phong của doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững và trung hòa carbon.

Tiên phong thực hiện mục tiêu “Net Zero”

Vượt qua nhiều tiêu chí đánh giá khắt khe, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã xuất sắc ghi tên mình vào hạng mục “Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026”.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, từng đón nhận kỷ lục châu Á với 33 đảo yến và 173 hang yến thiên nhiên, công ty không chỉ dẫn đầu về sản lượng khai thác mà còn đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái biển.

Công ty Yến sào Khánh Hòa nhận chứng nhận Doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng môi trường xanh Việt Nam 2026

Trong hoạt động sản xuất, công ty đã duy trì Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 từ năm 2014. Đặc biệt, doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý nước thải giúp tái sử dụng lượng nước thải sau xử lý phục vụ tưới tiêu, qua đó tiết kiệm đáng kể tài nguyên quốc gia.

Song song đó, chiến lược chuyển đổi năng lượng sạch được công ty triển khai đồng bộ thông qua việc trang bị hệ thống năng lượng mặt trời, ứng dụng công nghệ để giảm triệt để khí thải CO2 và trồng hàng triệu cây xanh trên các đảo, nhà máy. Đồng thời, doanh nghiệp tiên phong sử dụng bao bì nhựa phân hủy sinh học đạt Nhãn sinh thái Việt Nam; và từ cuối năm 2025 đã loại bỏ hoàn toàn vật liệu xốp chống sốc, thay thế bằng giấy carton thân thiện với môi trường.

Đến nay, 7 nhà máy trực thuộc công ty đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về môi trường, năng lượng và an toàn thực phẩm như: ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, BRCGS... Nhờ đó, các dòng sản phẩm mang thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đã tự tin chinh phục hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn xanh khắt khe như: Nhật Bản, Mỹ, Canada, Úc và Trung Quốc.

Nữ công dân xanh Trịnh Thị Hồng Vân - tô nét “xanh” cho ngành yến sào Việt Nam

Cùng với thành tựu của tập thể, Diễn đàn cũng vinh danh bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa tại hạng mục “Công dân xanh”.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa được vinh danh tại hạng mục “Công dân xanh”.

Là một nữ doanh nhân, nhà khoa học tiêu biểu, bà Trịnh Thị Hồng Vân đã trực tiếp dẫn dắt nhiều dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng tầm giá trị dinh dưỡng của yến sào. Với bản lĩnh điều hành sắc bén, bà đã dẫn dắt đưa doanh nghiệp đạt mức doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, đồng thời, gắn chặt chiến lược kinh doanh với sứ mệnh bảo vệ môi trường sinh thái và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao vị thế của ngành yến sào Việt Nam trên thế giới. Dưới sự lãnh đạo của bà, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã tạo ra đột phá sản phẩm với định hướng “Thương hiệu Xanh”.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân cho biết “Thời gian tới, Yến sào Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa hoạt động gắn kết cùng các bên liên quan, nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển bền vững theo các mô hình tiên tiến của thế giới. Chúng tôi cam kết triển khai các sáng kiến xanh đồng bộ trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu phát triển, hệ thống nhà yến, đảo yến, nhà máy cho đến khâu cung ứng.”

Giải thưởng kép tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường thế giới 2026 một lần nữa khẳng định tầm nhìn chiến lược của Yến sào Khánh Hòa trong việc ứng dụng kinh tế tuần hoàn. Hơn cả mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa thông điệp sống xanh, điều mà thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đang hướng tới chính là mang lại những giá trị tích cực, bền vững cho cộng đồng và các thế hệ mai sau.

Bích Trâm