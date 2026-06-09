Tại Tọa đàm “Giải pháp tín dụng thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và ESG - Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn triển khai tại Việt Nam” do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức GIZ tổ chức sáng 9/6, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính quốc tế, việc phát triển tín dụng xanh được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.

Qua đó, tín dụng xanh góp phần đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế, đồng thời huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng bền vững.

Phó Thống đốc cho biết, những năm qua, ngành ngân hàng đã rất tích cực, chủ động triển khai các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Mạnh Thắng.

Cơ quan này đã xây dựng định hướng, đề ra mục tiêu rõ ràng cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong triển khai hoạt động cấp tín dụng xanh, ngân hàng xanh, quản lý rủi ro môi trường và xã hội tại các đề án, chiến lược phát triển ngành ngân hàng, phù hợp với mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế.

Bên cạnh đó, NHNN đã ban hành các văn bản hướng dẫn về hoạt động tín dụng xanh; triển khai nhiều cơ chế, chính sách tín dụng ưu đãi, khuyến khích đối với nông nghiệp hữu cơ, sản xuất nông nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn; cho vay Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, NHNN đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách Nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn tại ngân hàng thực hiện dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn ESG.

Ngoài ra, NHNN cũng đã ban hành tài liệu hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, nâng cao năng lực thực thi ESG cho các TCTD.

Theo Phó Thống đốc, đến nay có 82 TCTD phát sinh dư nợ tín dụng xanh, dư nợ đạt 828 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2017-2025 đạt trên 20%/năm.

Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, tăng gần 25 lần so với cuối năm 2017, chiếm tỷ trọng 27,7% tổng dư nợ nền kinh tế.