Trong lễ vinh danh “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025” lần thứ 22 diễn ra ngày 2/10/2025, do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa xuất sắc được trao giải Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025.

Trải qua gần 35 năm, Yến sào Khánh Hòa đã luôn kiên định mục tiêu phát triển hài hòa giữa lợi ích kinh tế và lợi ích cộng đồng. Các sản phẩm Yến sào cao cấp không chỉ giữ vững chất lượng, an toàn, dinh dưỡng, mà còn góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Việt, khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia.

“Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Tăng trưởng Xanh 2025 là nguồn động lực để tập thể Yến sào Khánh Hòa tiếp tục đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, đồng thời không ngừng khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình vươn tầm quốc tế, đưa thương hiệu Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới”, đại diện lãnh đạo công ty chia sẻ.

Bích Trâm