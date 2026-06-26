Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, đại diện các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo cán bộ, nhân viên công ty và gần 500 nhà phân phối, đại lý kinh doanh Yến sào Khánh Hoà trên cả nước.

Ông Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà phát biểu tại hội nghị

Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các nhà phân phối, đại lý của Yến sào Khánh Hòa trên khắp mọi miền đất nước và quốc tế.

Chia sẻ tại hội nghị, đại diện Yến sào Khánh Hòa cho biết, “chất lượng vượt trội, tiên phong phát triển sản phẩm sáng tạo, cam kết bảo vệ quyền lợi khách hàng, nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường” là phương châm mà Yến sào Khánh Hòa luôn hướng tới. Để bảo vệ người tiêu dùng trong bối cảnh hàng nhái, hàng kém chất lượng tràn lan, Công ty Yến sào Khánh Hòa tập trung mọi nguồn lực cho cải tiến quy trình, đầu tư nhà máy để nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty phát biểu tri ân khách hàng.

“Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, công ty mong muốn các Nhà phân phối, Đại lý sẽ tiếp tục chung tay lan tỏa và bảo vệ uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa; kiên quyết nói không với hàng giả, hàng nhái. Công ty tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, kiện toàn hệ thống chi nhánh, thị trường; tái cơ cấu mô hình quản trị bán hàng; đào tạo chuyên sâu cho lực lượng kinh doanh; công tác chăm sóc khách hàng và hỗ trợ nhà phân phối, đại lý được triển khai đồng bộ, thiết thực hơn”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Hội nghị khách hàng Yến sào Khánh Hòa 2026

Đại diện Yến sào Khánh Hòa khẳng định hệ thống nhà phân phối, đại lý là những đối tác chiến lược, là cầu nối quan trọng đưa thương hiệu Yến sào Khánh Hòa đến gần hơn với người tiêu dùng. Trong thời gian tới, bên cạnh việc giữ vững các giá trị truyền thống, công ty sẽ tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm mới với mẫu mã hiện đại, tiện lợi, phù hợp với xu hướng tiêu dùng và nhóm khách hàng trẻ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Đồng thời, công ty sẽ tiếp tục triển khai các chính sách kinh doanh linh hoạt, phù hợp với từng khu vực, bảo đảm hài hòa lợi ích và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hệ thống nhà phân phối, đại lý phát triển bền vững.

Tại hội nghị, Yến sào Khánh Hòa đã trao thưởng 5 hạng mục cho các đại lý, nhà phân phối tiêu biểu xuất sắc gồm: Nhà phân phối Kim cương, Nhà phân phối Vàng, Nhà phân phối Bạc, Nhà phân phối nỗ lực tiêu biểu và Cửa hàng liên kết tiêu biểu xuất sắc.

Trao thưởng Nhà phân phối kim cương

Dịp này, công ty cũng trao tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ nhân ái Khánh Hòa” của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa; trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Đông Ninh Hòa.

Trao tặng 200 triệu đồng cho “Quỹ nhân ái Khánh Hòa” của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Bệnh nhân nghèo và Quyền trẻ em tỉnh Khánh Hòa

Để tìm hiểu các dòng sản phẩm yến sào Khánh Hòa cao cấp, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng qua số điện thoại: 0258.3818222 hoặc truy cập Fanpage Công ty Yến sào Khánh Hòa https://www.facebook.com/yensaokhanhhoa.com.vn để được tư vấn.

Bích Trâm