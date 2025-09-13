Hạnh phúc khi tìm được “mảnh ghép” phù hợp

Những ngày đầu thu, Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1995, quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) đăng trên TikTok video nấu bún chả, sườn kho… đãi chồng con. Hình ảnh người phụ nữ cao 1m2 nấu ăn, dọn dẹp cùng những chia sẻ mộc mạc về chuyện chăm sóc gia đình khiến người xem ấm lòng.

Video chăm sóc tổ ấm của chị Vân thu hút hàng nghìn lượt “thả tim”

Thanh Vân là con út trong gia đình, thường được gọi thân mật là Út Vân. Chị sinh ra bình thường nhưng đến khi học mẫu giáo thì không cao thêm nữa. Ở tuổi 30, chị chỉ cao 1m2.

Những năm tiểu học, Vân bắt đầu buồn tủi vì lời trêu chọc của bạn bè. Giờ ra chơi, chị không dám ra ngoài, thường trốn dưới gầm bàn mỗi khi bạn bè lớp khác tới hỏi thăm. Chị đã có lúc ước ao được sống một ngày như người bình thường.

Học hết lớp 7, Vân nghỉ học. Sau này, chị vào Bình Dương (nay là TPHCM) làm công nhân. Nhờ gương mặt hiền hậu, tươi tắn, chị được nhiều chàng trai để ý nhưng đều từ chối. “Tôi tự ti về ngoại hình nên không dám đến với ai. Tôi sợ người ta thích lúc đầu, chứ không thể thương lâu dài”, Vân nói.

Vợ chồng chị Vân kết hôn năm 2017

Năm 2017, chị Vân gặp anh Hoằng (SN 1997, quê Thanh Hóa). Anh có ngoại hình đặc biệt, chân tay teo cơ, đi lại được nhưng không thể mang vác nặng.

Có cùng hoàn cảnh, cả hai dễ đồng cảm và thấu hiểu. “Ở cạnh anh, tôi thấy tự tin và được sống đúng với bản thân. Tôi nhớ mãi những ngày anh chờ trước cửa phòng trọ, tay cầm phần ăn sáng. Cách quan tâm ấy giản dị mà chân thành”, Vân nhớ lại.

Biết chuyện con trai yêu Vân, mẹ anh Hoằng vui mừng, gia đình chị Vân cũng hết lòng ủng hộ. Trước lời dị nghị của hàng xóm, mẹ anh Hoằng thẳng thắn: “Đừng trông mặt mà bắt hình dong, quan trọng là cách sống”.

Cuối năm 2017, cặp đôi tổ chức đám cưới. Sau đó, anh Hoằng vượt gần 1.300km vào Lâm Đồng ở rể.

Toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình

Những ngày đầu hôn nhân, hai vợ chồng chỉ có thể bán hàng rong để mưu sinh. Sau này, chị mở được một quán ăn nhỏ, cuộc sống dần ổn định hơn.

Vợ chồng chị nỗ lực hết mình để vun đắp tổ ấm nhỏ

Trong 8 năm chung sống, Vân sinh được 2 bé trai kháu khỉnh. “Tôi từng nghĩ mình khó có con vì chiều cao hạn chế. Không ngờ các con đến như món quà trời ban. Cả hai lần mang thai, sinh nở của tôi đều nhẹ nhàng”, chị xúc động.

Từ khi có con, vợ chồng chị càng có động lực sống và làm việc. Hai vợ chồng xoay xở đủ nghề, khi thì bán hàng rong, lúc lại bán quán ăn. Có những ngày, chị Vân làm việc đến khuya mới được ngả lưng. May mắn, chị được bố mẹ đẻ hỗ trợ nhiều trong việc chăm sóc con cái.

Sau nhiều năm dành dụm, vợ chồng chị xây được căn nhà nhỏ cạnh nhà bố mẹ ở Lâm Đồng. Tưởng hạnh phúc đã trọn vẹn, năm 2022 biến cố ập đến khi anh Hoằng bị đột quỵ. Dù phục hồi, sức khỏe anh suy giảm nhiều, chưa thể quay lại mưu sinh.

Dù vất vả, chị Vân vẫn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại

Từ đó, gánh nặng kinh tế đặt lên vai Vân. Mỗi ngày, chị dậy sớm lo cho con đi học, dọn dẹp, nấu nướng, rồi chuẩn bị nguyên liệu bán quán ăn đến tận khuya.

Dẫu vất vả, chị vẫn lạc quan, yêu đời: “Nhìn chồng con ăn ngon, tôi thấy ấm lòng. Anh không giúp được nhiều việc nhưng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho vợ con. Chúng tôi động viên nhau cố gắng vì gia đình nhỏ”.

Chia sẻ loạt video chăm sóc gia đình trên mạng xã hội, chị Vân nhận được nhiều bình luận xúc động. Có người gọi chị là “người truyền cảm hứng”, giúp họ học cách sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn.

“Trong cuộc sống, ai cũng có khó khăn riêng. Quan trọng là có niềm tin. Tôi tự tin mình làm được như người bình thường, kể cả khiêng bình nước 20 lít. Chỉ một vài việc cần chiều cao thì tôi mới cần giúp đỡ.

Thế nên, tôi nghĩ cứ sống vui vẻ, lạc quan, cuộc đời tự khắc an bài”, chị Vân chia sẻ.

Ảnh: NVCC