Tập cuối "Mùa hè năm ấy" cũng là tập phim đầu tiên cặp đôi Tô Dũng và Minh Thu có cảnh hôn.

Mùa hè năm ấy vừa phát sóng tập cuối với cái kết đẹp mà khán giả chờ đợi. Phim dần bóc tách các tình huống để "minh oan" cho Khánh, phá bỏ mọi hiểu lầm của hai bên gia đình và kết thúc bằng nụ hôn ngọt ngào Khánh dành cho Phương sau màn cầu hôn lãng mạn và bất ngờ.

Nụ hôn đầu tiên của Tô Dũng và Minh Thu trên phim.

Đây cũng là nụ hôn khán giả chờ đợi không chỉ với hai nhân vật chính trong phim sau 10 năm sóng gió mà còn là nụ hôn họ mong chờ từ hai diễn viên Tô Dũng và Minh Thu. Cặp đôi đã công khai yêu nhau 2 năm nhưng đây là bộ phim đầu tiên họ đóng cặp cùng nhau, cũng là phim đầu tiên đóng vai yêu nhau. Dù tích cực chia sẻ hình ảnh hậu trường phim nhưng Tô Dũng và Minh Thu từ chối nói về chuyện tình cảm của mình suốt thời gian phim lên sóng để tránh làm khán giả phân tâm mà chỉ tập trung vào vai diễn của họ.

Chỉ sau khi phim kết thúc phát sóng, Minh Thu mới chia sẻ ảnh hậu trường cảnh hôn và nói "lần này cho hôn thật". Việc yêu nhau ngoài đời cũng giúp cặp đôi thực hiện phân cảnh này ngọt ngào, nhận nhiều lời khen của khán giả và mang đến một cái kết đẹp cho phim.

Minh Thu chia sẻ ảnh hậu trường phim.

Trích đoạn đăng tải trên VTVGo sau đó đã hút triệu lượt xem cùng vô số bình luận của khán giả. Cười tủm tỉm theo luôn; 40 tuổi có 3 con rồi vẫn xem ngồi cười theo; Cặp đôi hoàn hảo Khánh - Phương, hết phim rồi buồn lắm, đóng phim mới nữa đi 2 bạn nha; Kết đẹp ghê; Hôn thật luôn; Anh chị ngoài đời không sướng bằng trong phim, cả nước ngóng anh chị hôn; Cảnh cuối quá cảm xúc và quá đẹp; Kết đẹp quá, chúc mừng hai bạn cả trong phim lẫn ngoài đời... là bình luận của người xem.

Trích đoạn tập cuối "Mùa hè năm ấy":

Ảnh, video: VTV, FBNV