Khả năng di chuyển ấn tượng - 285km

Trong tâm trí người dùng, xe máy điện hay xe điện nói chung luôn đi kèm với nỗi lo "hết pin giữa đường". Đây là băn khoăn tâm lý mà bất kỳ nhà sản xuất xe điện nào cũng phải giải quyết.

Dat Bike xóa bỏ nỗi lo này bằng việc giới thiệu dòng sản phẩm Quantum S-series với quãng đường di chuyển lên đến 285km chỉ sau một lần sạc đầy.

Xe máy điện Dat Bike Quantum-S

Mức 285km không phải là một con số ngẫu nhiên. Theo doanh nghiệp, nó được tính toán để đảm bảo người dùng phổ thông, kể cả những người có tần suất di chuyển cao, có thể quên đi việc sạc pin trong suốt cả tuần làm việc hoặc tự tin di chuyển giữa các thành phố lân cận mà không cần sạc dặm. Bên cạnh đó, công nghệ sạc tối ưu trên xe Dat Bike cho phép người dùng sạc điện dễ dàng nhanh chóng tại ổ điện 220V thông dụng - không còn nỗi lo phụ thuộc vào trạm sạc công cộng hay không có nơi sạc điện tại nhà. Chi phí vận hành chỉ bằng 1/10 xe xăng.

So với xe xăng phổ thông, hầu hết các dòng xe tại Việt Nam có bình xăng từ 4-5 lít và có thể di chuyển khoảng 150-250km tùy điều kiện vận hành và phong cách lái. Do đó, quãng đường 285km của Dat Bike Quantum-S không chỉ ngang bằng mà còn vượt trội hơn nhiều dòng xe xăng về độ bền bỉ trong di chuyển liên tục.

Minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu suất này là sự lựa chọn từ tài xế công nghệ thông qua thương vụ hợp tác giữa Dat Bike và Grab Việt Nam trong năm 2025. Việc Grab và đối tác tài xế công nghệ - những người tiêu dùng thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, cường độ cao và rất nhạy cảm với hiệu suất xe - lựa chọn Dat Bike, cho thấy 285km là một con số có giá trị thực tiễn và hiệu suất kinh tế vượt trội.

Pin bền 25 năm, lời giải bài toán chi phí sở hữu

Nếu quãng đường di chuyển là mối băn khoăn đầu tiên khi người dùng cân nhắc xe điện, thì chi phí thay pin lại là rào cản tài chính lớn nhất. Nhiều người lo ngại sau vài năm sử dụng, pin sẽ xuống cấp nhanh, chi phí thay thế cao và thiếu linh hoạt, khiến việc sở hữu xe điện trở nên tốn kém.

Tuy nhiên bằng việc tự chủ công nghệ, Dat Bike tự tin xóa bỏ băn khoăn đó khi công bố độ bền pin của hãng lên tới 25 năm sử dụng (tương đương khoảng 350.000 km vận hành). Con số này góp phần thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về chi phí sở hữu trọn đời của xe máy điện.

100% xe máy điện Dat Bike được lắp ráp hoàn thiện tại nhà máy của hãng

Pin xe điện Dat Bike có độ bền cao và khả năng sửa chữa rất linh hoạt. Bộ pin trên các dòng xe Quantum-S được cấu thành từ nhiều cell pin nhỏ, được đóng gói và bảo vệ theo từng cụm pin. Điều này không chỉ giúp tối ưu hiệu suất pin mà còn giúp tiết kiệm chi phí trong những trường hợp cần sửa chữa thay thế. Có thể sửa hoặc thay từng phần thay vì phải thay mới toàn bộ. Cũng theo công bố từ hãng, pin vẫn duy trì 80% dung lượng sau khi đi hàng trăm nghìn ki-lô-mét, giúp trữ năng lượng ổn định trong dài hạn và biến việc sở hữu xe điện trở thành một lựa chọn kinh tế, bền vững hơn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ và hệ thống phân phối, sửa chữa

Dat Bike đã sử dụng nguồn vốn vừa mới gọi được (22 triệu USD tại vòng Series B) để đầu tư vào việc hoàn thiện hệ sinh thái, bước đầu là nâng cấp các cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện, biến dịch vụ hậu mãi thành một lợi thế cạnh tranh.

Ngay trong tháng 11/2025, Dat Bike đã khai trương 2 Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng tại Âu Cơ (TP.HCM) và Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM). Việc khai trương liên tiếp 2 trung tâm dịch vụ lớn trong nửa tháng cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm của Dat Bike trong việc cải thiện dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng.

Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike tại 758 Âu Cơ, TP.HCM

Các Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng này có khả năng tiếp nhận và bảo dưỡng cùng lúc lên tới 10 xe, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách hàng. Bên cạnh đó, hiệu quả vận hành được đảm bảo nhờ đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu tại nhà máy và thường xuyên nâng cao tay nghề.

Phía đại diện Dat Bike cho biết hãng đặt mục tiêu mở 50 cửa hàng trong năm 2025 và 150 cửa hàng vào năm 2026. Song song đó, chương trình Lái thử xe miễn phí always-on được diễn ra tại tất cả các cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc, cho phép người dùng được tự do kiểm chứng hiệu năng và trải nghiệm xe điện.

Những bước đi này thể hiện chiến lược dài hạn của Dat Bike sau giai đoạn gọi vốn thành công: tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ, cải thiện trải nghiệm người dùng và khẳng định năng lực cạnh tranh của một thương hiệu xe máy điện Việt trong thị trường vốn do xe xăng chiếm ưu thế.

Bích Đào