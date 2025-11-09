Công ty CP Ô tô TMT (TMT Motors), doanh nghiệp gần đây nổi bật với hoạt động phân phối xe điện Trung Quốc, vừa công bố báo cáo giải trình kết quả kinh doanh quý III/2025 và tình hình khắc phục tình trạng lỗ lũy kế năm 2024, cũng như phương án và lộ trình khắc phục tình trạng lợi nhuận sau thuế âm.

Theo văn bản do Chủ tịch TMT Motors Bùi Văn Hữu ký, trong quý III/2025, TMT Motors ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt gần 1,88 tỷ đồng, so với mức lỗ gần 92,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận của doanh nghiệp đạt con số dương nhờ doanh thu hợp nhất tăng 10% lên gần 387 tỷ đồng; giá vốn bán hàng giảm; doanh thu tài chính tăng; chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ.

Tuy nhiên, tới cuối quý III/2025, TMT Motors vẫn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 213 tỷ đồng. Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 56,8 tỷ đồng nhờ quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ được khởi động từ năm 2024, giảm kỳ vọng vào xe điện giá rẻ Trung Quốc.

Kết quả kinh doanh quý III của TMT Motors khá tích cực trong bối cảnh thị trường ô tô đang ở giai đoạn khó khăn nhất trong gần một thập kỷ qua, khi nhiều doanh nghiệp phân phối từ xe sang đến xe phổ thông đồng loạt báo lỗ. CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HAX), nhà phân phối Mercedes-Benz chính hãng lớn nhất Việt Nam, báo lỗ 26 tỷ đồng trong quý III/2025 (9 tháng lãi hơn 1 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ); Ô tô Giải Phóng lỗ gần 11 tỷ đồng.

Dù vậy, TMT Motors vẫn còn nhiều thách thức khi phải cải thiện doanh thu và xóa lỗ lũy kế trong bối cảnh sức mua yếu, cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt giữa các hãng nội địa, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Chi phí tài chính, mặt bằng và nhân công vẫn là gánh nặng lớn.

Hiện cổ phiếu TMT Motors vẫn trong diện cảnh báo do lợi nhuận chưa phân phối âm và chưa được giao dịch ký quỹ theo thông báo của HoSE.

Để thoát khỏi tình trạng thua lỗ, TMT Motors đặt kế hoạch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh số bán hàng, tối ưu cơ cấu sản phẩm; tăng cường quản lý hàng tồn kho, đảm bảo luân chuyển vốn hiệu quả và tiết giảm chi phí.

Giảm đối đầu trực diện với VinFast

Sở dĩ TMT Motors ghi nhận doanh thu quý III tăng 10% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh bán xe tải nhẹ dưới 10 tấn và tập trung vào các dòng xe hơi Euro 5 có chất lượng tốt giá cạnh tranh.

Doanh nghiệp gặp khó khi lấn sân sang lĩnh vực xe điện từ năm 2023, tập trung sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu xe điện nổi tiếng và giá rẻ của Trung Quốc là Wuling Hongguang MiniEV tại thị trường Việt Nam. Đây là những mẫu xe điện cỡ nhỏ được xem là đối thủ của VinFast VF3 - chiếc xe “con cưng” của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Từ quý cuối năm 2023, TMT Motors bắt đầu thua lỗ triền miên, đỉnh điểm là khoản lỗ gần 123 tỷ đồng trong quý IV/2024, sau khi đã lỗ hơn 100 tỷ đồng trong quý II và khoảng 93 tỷ đồng trong quý III cùng năm do bán hàng dưới giá vốn, chi phí tài chính quá cao, hàng tồn kho lớn.

Việc thua lỗ liên tục đã xóa toàn bộ lãi tích lũy nhiều năm. Đây là một bước lùi trong hoạt động kinh doanh, dẫn tới sức khoẻ tài chính suy giảm.

Ông lớn bán xe điện Trung Quốc lỗ quá nửa vốn điều lệ vào cuối năm 2024, lý do bởi “khó khăn kinh tế chung, bất động sản đóng băng, nguy cơ về lạm phát, người dân thắt chặt chi tiêu...” khiến lượng tiêu thụ ô tô giảm sâu.

Trên thực tế, việc bán xe điện Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong 2 năm 2023-2024 trong bối cảnh tiêu thụ xe ô tô nói chung giảm sút. Kế hoạch kinh doanh mẫu xe điện Trung Quốc giá rẻ Wuling Hongguang MiniEV không đạt kỳ vọng.

Wuling Hongguang MiniEV là mẫu xe điện cỡ nhỏ do liên doanh General Motors (Mỹ) - SAIC (Trung Quốc) - Wuling (Trung Quốc) sản xuất. Đây từng là mẫu xe ô tô cỡ nhỏ bán chạy nhất thế giới 4 năm liên tiếp (2020-2023).

Với giá bán chỉ từ 239 triệu đồng/xe, trong năm 2023, TMT chỉ bán được 591 chiếc xe điện Wuling Hongguang MiniEV, thấp hơn nhiều so với kế hoạch (hơn 5.500 chiếc).

Gần đây, TMT Motors tập trung vào hoạt động xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện.

Hồi tháng 6, TMT Motors thông báo đổi tên công ty con từ CTCP Đầu tư và Kinh doanh Trạm sạc Xe điện TMT có quy mô vốn 100 tỷ đồng thành CTCP Đầu tư Trạm sạc Việt Nam (VN Egreen) sau 1 tháng thành lập. Chủ tịch HĐQT của VN Egreen là ông Bùi Văn Hữu - đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT TMT Motors.

Công ty này đặt mục tiêu đến năm 2030 đầu tư tối thiểu 30.000 trạm sạc (tương đương 60.000 súng sạc), có công suất từ 7kW-240kW, sạc được cho cả ô tô điện và xe máy điện. Các trạm sạc của TMT được thiết kế tương thích với mọi dòng xe điện của các hãng khác nhau.

Hồi giữa tháng 10, TMT Motors cũng đã gửi thư ngỏ mời hợp tác chia sẻ 30.000 điểm sạc CCS2 cho các nhà sản xuất lắp ráp và nhập khẩu xe ô tô, xe máy điện tại Việt Nam.

TMT Motors cũng đã công bố hệ sinh thái từ xe điện mini đến xe máy điện, đồng thời hé lộ kế hoạch xây trạm đổi pin xe điện siêu tốc. TMT Motors dự kiến sẽ tung ra 5 mẫu xe máy điện trong quý IV/2025, hướng tới người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị như sinh viên, tài xế công nghệ, nhân viên giao hàng...

Năm 2025, TMT đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 3.838 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 270 tỷ đồng.