Đây là chia sẻ của bà Hoàng Kim Thanh - CEO Công ty TNHH Swan Clinic. Bà Hoàng Kim Thanh nhấn mạnh, quảng cáo có thể giúp khách hàng biết đến một thương hiệu, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững.

"Khách hàng có thể đến vì một video viral. Nhưng họ chỉ quay lại vì chất lượng dịch vụ và trải nghiệm thực tế nhận được”, bà Thanh cho hay.

Khi niềm tin trở thành nền tảng của thương hiệu

Theo bà Hoàng Kim Thanh, trong lĩnh vực thẩm mỹ, niềm tin được hình thành từ nhiều yếu tố như chuyên môn, quy trình, trải nghiệm và kết quả thực tế, thay vì chỉ đến từ các hoạt động truyền thông.

Vì vậy, Swan Clinic lựa chọn đầu tư đồng thời vào đội ngũ bác sĩ, quy trình vận hành, công nghệ hỗ trợ và hoạt động đào tạo chuyên môn. Đội ngũ bác sĩ thường xuyên tham gia các hội nghị khoa học cũng như các chương trình cập nhật kiến thức như SkinTalk và Filler Talk, phối hợp cùng các đối tác chuyên ngành nhằm tiếp cận những xu hướng điều trị mới.

Theo đại diện phòng khám, đây là quá trình đầu tư được duy trì liên tục, thay vì chỉ thực hiện theo từng giai đoạn truyền thông.

Chuyên môn là yếu tố giữ chân khách hàng

Tọa lạc tại 219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM, Swan Clinic phát triển theo mô hình phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ với hai nhóm dịch vụ gồm nội khoa và ngoại khoa.

Theo định hướng của bà Hoàng Kim Thanh, mỗi khách hàng đều được thăm khám, đánh giá tình trạng và tư vấn giải pháp phù hợp trước khi thực hiện dịch vụ, thay vì áp dụng một công thức chung.

Đối với các dịch vụ phẫu thuật, phòng khám phối hợp với các bệnh viện đáp ứng điều kiện thực hiện phẫu thuật theo quy định nhằm bảo đảm quy trình chuyên môn và an toàn cho khách hàng.

Theo bà Hoàng Kim Thanh, đầu tư cho chuyên môn là chiến lược lâu dài bởi đây là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ cũng như uy tín của thương hiệu.

Không gian bên trong của Swan Clinic toạ lạc tại 219 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

Xây dựng hình ảnh từ trải nghiệm thực tế

Bên cạnh hoạt động điều hành, bà Hoàng Kim Thanh cũng thường xuyên xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội để chia sẻ kiến thức, trải nghiệm thực tế và góc nhìn về lĩnh vực thẩm mỹ.

Theo đại diện Swan Clinic, việc người đứng đầu trực tiếp tham gia truyền thông giúp khách hàng hiểu rõ hơn về định hướng phát triển của phòng khám cũng như những giá trị mà thương hiệu theo đuổi.

Tuy nhiên, theo bà Hoàng Kim Thanh, truyền thông chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng thương hiệu. Điều quan trọng hơn là trải nghiệm thực tế của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ.

CEO Hoàng Kim Thanh (Thanh Swan) trong buổi chia sẻ thực tế

Bà Hoàng Kim Thanh cho rằng xây dựng thương hiệu không phải là cuộc đua về số lượng chiến dịch truyền thông hay lượt xem trên mạng xã hội. Sự phát triển bền vững được tạo nên từ chất lượng dịch vụ ổn định, đội ngũ chuyên môn được đầu tư liên tục và niềm tin được tích lũy qua từng trải nghiệm của khách hàng.

Trong bối cảnh ngành thẩm mỹ ngày càng cạnh tranh, Swan Clinic lựa chọn phát triển trên nền tảng chuyên môn, sự nhất quán trong định hướng và trải nghiệm khách hàng. Đây cũng là cách bà Hoàng Kim Thanh nhìn nhận về quá trình xây dựng một thương hiệu có giá trị lâu dài, thay vì chỉ tạo ra hiệu ứng trong ngắn hạn.

(Nguồn: Công ty TNHH Swan Clinic)