Ngày quyết định đi nước ngoài lao động kiếm tiền, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tháng ngày xa gia đình. Tôi biết mình sẽ bỏ lỡ những bữa cơm sum họp, những dịp lễ Tết và cả những khoảnh khắc con khôn lớn từng ngày. Nhưng nhìn căn nhà đã xuống cấp, nhìn bố mẹ hai bên tuổi ngày một cao, nhìn các con còn nhỏ dại, tôi tự nhủ phải cố gắng thêm vài năm nữa để gia đình có cuộc sống tốt hơn.

Ở nơi đất khách, đồng tiền kiếm được chưa bao giờ dễ dàng. Có những ngày tôi làm việc từ sáng đến tối mịt, người mệt rã rời nhưng vẫn tự động viên bản thân cố thêm một chút. Mỗi tháng nhận lương, tôi đều chuyển gần như toàn bộ tiền về cho vợ, chỉ giữ lại một khoản vừa đủ để sinh hoạt.

Tôi chưa từng băn khoăn số tiền ấy được sử dụng như thế nào, bởi tôi luôn tin tưởng vợ tuyệt đối.

Trong suy nghĩ của tôi, vợ là người thay tôi chăm sóc gia đình, lo cho con cái, phụng dưỡng bố mẹ hai bên và sửa sang lại ngôi nhà đã cũ.

Những lúc nhớ nhà, tôi thường gọi video về. Dù chênh lệch múi giờ, dù có hôm vừa tan ca lúc nửa đêm, tôi vẫn cố thức để được nhìn thấy vợ con.

Tôi bất ngờ khi thấy vợ đứng đợi mình ở sân bay. Ảnh minh họa: PX

Lần nào xuất hiện trên màn hình, vợ tôi cũng tươi tắn và rạng rỡ. Da trắng hơn, mặt thon hơn, đôi mắt to hơn trước. Tôi biết cô ấy thường dùng ứng dụng làm đẹp khi gọi điện nên không hề để tâm, chỉ khen vợ xinh để động viên cô ấy. Phụ nữ nào chẳng muốn mình đẹp hơn trong mắt chồng.

Những cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn đầy tiếng cười. Vợ kể chuyện con đi học, chuyện hàng xóm, chuyện mùa màng, chuyện gia đình. Chưa bao giờ cô ấy than phiền hay để lộ bất cứ điều gì khiến tôi phải lo lắng.

Cho đến ngày tôi trở về.

Sau gần 2 năm xa cách, tôi háo hức từ lúc máy bay chưa hạ cánh. Tôi tưởng tượng cảnh vợ con chạy đến ôm mình giữa sân bay, tưởng tượng bữa cơm đoàn tụ mà mình đã chờ đợi suốt bao tháng ngày.

Thế nhưng, khoảnh khắc bước ra khu vực đón khách lại trở thành điều khiến tôi nhớ mãi.

Giữa đám đông đang chờ đợi, có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đi giày cao gót, mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ đứng vẫy tay về phía tôi.

Tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi. Tôi nghĩ cô ấy đang đón một ai đó khác. Nhưng rồi người phụ nữ ấy cất tiếng gọi tên tôi.

Tôi giật mình, nhìn lại lần nữa và chết lặng…

Tôi đứng sững giữa sân bay, mất vài chục giây mới nhận ra đó chính là vợ mình.

Người phụ nữ trước mặt tôi đẹp hơn rất nhiều, nhưng cũng xa lạ đến mức khó tin. Không còn gương mặt mộc mạc ngày nào, không còn những đường nét quen thuộc mà tôi đã nhớ suốt gần 2 năm…, nhưng đó là vợ tôi.

Chiếc mũi cao hơn, đôi mắt khác hơn, chiếc cằm thon gọn và khuôn mặt V-line sắc nét… Mọi thứ đều thay đổi.

Trên đường về nhà, tôi cố giữ bình tĩnh hỏi vợ đã lấy tiền ở đâu để thay đổi nhiều đến vậy.

Câu trả lời khiến tôi nghẹn lại.

Vợ nói phần lớn là số tiền tôi gửi về trong suốt thời gian qua, không đủ thì vay thêm bạn bè và người thân.

Tôi lặng người, nhưng nỗi thất vọng thực sự chỉ bắt đầu khi tôi bước chân vào nhà.

Ngôi nhà mà tôi vẫn nghĩ đã được sửa sang vẫn cũ kỹ như ngày tôi ra đi, chỉ một bộ bàn ghế là mới. Các con vẫn mặc những bộ quần áo đã sờn cũ từ lâu.

Hóa ra những đồng tiền tôi đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và những năm tháng xa gia đình không được dùng cho những điều mà tôi vẫn luôn hướng tới.

Phần lớn số tiền ấy đã được đổ vào việc thay đổi diện mạo của vợ.

Đêm hôm đó, tôi nằm cạnh vợ mà không sao ngủ được. Người phụ nữ bên cạnh rất đẹp. Có lẽ nhiều người sẽ ngưỡng mộ nhan sắc hiện tại của cô ấy nhưng trong lòng tôi chỉ có cảm giác trống trải và xa lạ.

Trong khi tôi chắt chiu từng đồng nơi đất khách với hy vọng gia đình có cuộc sống tốt hơn, vợ lại dành tất cả cho bản thân mà không một lần bàn bạc với chồng.

Lần đầu tiên sau gần 2 năm xa cách, tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi không nằm ở hàng nghìn cây số, mà nằm ở cách nghĩ và những điều mỗi người xem là quan trọng.

Ít hôm nữa, tôi sẽ tiếp tục quay lại nước ngoài làm việc thêm 2 năm. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy yên tâm như trước dù vợ hứa nếu có tiền tôi gửi về tới đây, cô ấy chắc chắn sẽ sửa nhà.

Thực sự, tôi không biết mình có nên tin lời vợ nói và tiếp tục gửi toàn bộ tiền về cho cô ấy nữa hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

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