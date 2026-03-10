Người phụ nữ 30 tuổi chật vật với bộ ngực nặng hơn 15kg. Ảnh: Mirror

Melissa Ashcroft (30 tuổi), sống tại thị trấn Blairgowrie, Scotland cho biết bộ ngực của cô nặng đến mức, mỗi buổi sáng, việc rời khỏi giường cũng trở thành thử thách. Tình trạng này đã khiến cô bị đau lưng nghiêm trọng từ khi bước vào tuổi dậy thì và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt thường ngày.

Melissa cho biết mẹ và bà đều có vòng một lớn, vì vậy cô tin rằng đây là yếu tố di truyền, theo Mirror.

Trớ trêu thay, trước khi dậy thì, Melissa từng bị bạn bè bắt nạt vì vòng một lép. Sau này, khi ngực phát triển quá nhanh và quá lớn, cô lại tiếp tục trở thành mục tiêu trêu chọc. Từ năm 18 tuổi, dù nặng 40-52kg, nhưng vòng ngực của cô đã phát triển to khác thường.

"Có lúc tôi bị bắt nạt vì ngực phẳng, sau đó lại bị nói rằng tôi nhét khăn vào áo ngực. Ở trường, chuyện đó xảy ra gần như mỗi ngày và thật sự không dễ chịu", cô chia sẻ.

Theo Melissa, cô từng tìm cách xin phẫu thuật thu nhỏ ngực từ năm 20 tuổi. Tuy nhiên, bác sĩ khi đó khuyên cô nên chờ đến sau khi sinh con và hoàn thành việc cho con bú.

Sau khi sinh 2 con, cô lại nhận được thông báo rằng chỉ số BMI hiện tại là 35, cao hơn mức cho phép để được phẫu thuật theo hệ thống y tế công. Để đủ điều kiện, cô cần ép cân xuống mức 70kg. Nhưng việc tập thể dục cũng không dễ dàng. Cô cảm thấy ngại ngùng khi đến phòng gym. Và nếu chạy bộ, cô lại thấy rất đau.

Bộ ngực quá khổ ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của cô. Việc chăm sóc con cái cũng trở nên vô cùng khó khăn.

"Tôi không thể bế con gái mình và điều đó thật đau lòng. Tôi chỉ muốn có thể chơi với con và bế con lên như những bà mẹ khác", cô nói.

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn vì bộ ngực khủng. Ảnh: Mirror

Ngay cả những việc đơn giản như dọn dẹp nhà cửa cũng khiến cô đau đớn, kiệt sức. Mỗi buổi sáng, cô phải dành thời gian tập các bài giãn cơ lưng trước khi bắt đầu ngày mới.

Vì bộ ngực khủng, cô phải đặt may áo ngực riêng với giá 82 bảng Anh (khoảng 2,8 triệu đồng) một chiếc. Hiện bộ ngực nặng khoảng 15,8 kg.

Các bác sĩ từng khuyên cô cân nhắc tiêm thuốc hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, Melissa từ chối vì lo ngại tác dụng phụ.

Hiện tại, cô nhờ cộng đồng mạng gây quỹ 8.000 bảng Anh (khoảng 280 triệu đồng) để phẫu thuật tại bệnh viện tư nhân.

"Nếu được phẫu thuật, cuộc sống của tôi sẽ thay đổi hoàn toàn. Tôi có thể thoải mái bế con gái, chơi đùa chạy nhảy trong công viên cùng các con", người mẹ chia sẻ.