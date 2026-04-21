Từ một thương hiệu thời trang nội địa, Yody đã phát triển thành chuỗi bán lẻ với hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc. Theo công bố, doanh nghiệp xác lập kỷ lục Việt Nam với 271 cửa hàng tại thời điểm ghi nhận, và đến tháng 4/2026, con số này tăng lên 275 cửa hàng.

Yody xác lập kỷ lục Việt Nam

Quy mô này đưa Yody trở thành một trong những hệ thống bán lẻ thời trang có độ phủ rộng trên thị trường, đặc biệt tại các tỉnh, thành ngoài hai đô thị lớn.

Mở rộng nhanh nhờ chiến lược “đi tỉnh”

Thành lập năm 2014, Yody lựa chọn hướng đi khác với nhiều thương hiệu cùng thời khi tập trung mở rộng tại các địa phương thay vì dồn lực vào các thành phố lớn.

Chiến lược này giúp doanh nghiệp tận dụng thị trường còn nhiều dư địa, đồng thời xây dựng tệp khách hàng sớm tại các khu vực ít cạnh tranh trực tiếp. Trong giai đoạn 2016-2018, số lượng cửa hàng tăng từ 38 lên 73, trước khi đạt 91 cửa hàng vào năm 2019.

Việc duy trì tốc độ mở rộng trong các năm tiếp theo giúp hệ thống nhanh chóng đạt quy mô hàng trăm điểm bán. Tuy nhiên, theo một số chuyên gia bán lẻ, khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh cao, việc mở rộng nhanh cũng đặt ra áp lực về vận hành và hiệu quả kinh doanh tại từng cửa hàng.

Khi quy mô không còn là lợi thế duy nhất

Trong bối cảnh nhiều thương hiệu trong và ngoài nước gia nhập thị trường, yếu tố quy mô dần không còn là lợi thế cạnh tranh bền vững. Điều này buộc các doanh nghiệp phải tìm kiếm hướng đi mới, đặc biệt trong việc nâng cao giá trị sản phẩm và trải nghiệm người dùng.

Test đặc tính nhẹ và thoáng khí của sản phẩm áo tại sự kiện Cooler & Closer của Yody

Ông Nguyễn Việt Hoà - CEO Yody cho biết doanh nghiệp đang chuyển trọng tâm từ mở rộng hệ thống sang phát triển sản phẩm có tính ứng dụng cao. Theo ông, giá trị của sản phẩm trong đời sống hàng ngày của người mặc là yếu tố quyết định khả năng cạnh tranh trong dài hạn.

Một trong những hướng đi được Yody triển khai là đầu tư vào công nghệ chất liệu, nhằm cải thiện trải nghiệm mặc trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Đầu tư công nghệ để nâng cấp sản phẩm

Theo doanh nghiệp, công nghệ “chạm mát” được ứng dụng trên một số dòng sản phẩm và được đo lường bằng chỉ số Q.max - thể hiện khả năng truyền nhiệt của vải khi tiếp xúc với da.

Khách mời trải nghiệm trực tiếp công nghệ “chạm mát” tại sự kiện Cooler & Closer của Yody

Các chất liệu như Waffle và Cafe.da có chỉ số Q.max 0.18, trong khi Ponte Roma Cool đạt 0.2. Theo tiêu chuẩn công bố, mức từ 0.13 trở lên có thể tạo cảm giác mát khi chạm.

Việc đưa ra các thông số kỹ thuật nhằm giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở đánh giá sản phẩm, đồng thời phản ánh xu hướng ứng dụng công nghệ trong ngành thời trang.

Thách thức giữ trải nghiệm đồng nhất

Dù đạt được quy mô lớn, bài toán đặt ra với các chuỗi bán lẻ như Yody là đảm bảo chất lượng trải nghiệm đồng nhất tại mọi điểm bán.

Trong ngành bán lẻ, việc mở rộng nhanh thường đi kèm với áp lực về quản lý vận hành, đào tạo nhân sự và kiểm soát chất lượng dịch vụ. Nếu không kiểm soát tốt, sự không đồng đều giữa các cửa hàng có thể ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu.

Bên cạnh đó, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế, doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về giá hay số lượng cửa hàng, mà còn ở chất lượng sản phẩm và dịch vụ đi kèm.

Tăng trưởng cần đi cùng giá trị

Sự phát triển của Yody cho thấy tiềm năng của các thương hiệu nội địa trong việc mở rộng hệ thống bán lẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, tăng trưởng không chỉ đến từ quy mô, mà còn từ khả năng tạo ra giá trị thực cho người tiêu dùng.

Việc kết hợp giữa mở rộng hệ thống và đầu tư vào sản phẩm được xem là một trong những hướng đi để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng. Trong đó, yếu tố công nghệ và trải nghiệm người dùng được dự báo sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời gian tới.