Những năm gần đây, xu hướng đầu tư cho truyền thông tại các tổ chức, doanh nghiệp lớn có nhiều thay đổi. Thay vì triển khai các chiến dịch mang tính thời điểm, các đơn vị chú trọng đến những sản phẩm có chiều sâu, tính thẩm mỹ và khả năng tạo ảnh hưởng xã hội. Mỗi chương trình không chỉ là một sự kiện truyền thông đơn lẻ, mà được phát triển như một hệ sinh thái nội dung có chiến lược dài hạn, kết hợp giữa thiết kế, câu chuyện và trải nghiệm công chúng.

Zeit Media vận hành theo triết lý “Art comes first”

Trong môi trường sản xuất nội dung nhiều biến động, Zeit Media đặt kỷ luật, quy trình và tiêu chuẩn làm nền tảng. Các dự án được triển khai theo quy trình chặt chẽ từ tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ, đồng thời được đánh giá qua nhiều nhóm đối tượng để đảm bảo hiệu quả toàn diện.

Đại diện Zeit Media chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi không phải là tạo ra nội dung gây chú ý trong ngắn hạn, mà là những sản phẩm có giá trị lâu dài, có thể được ghi nhớ và tạo tác động tích cực đến xã hội. Đây cũng là cách Zeit Media theo đuổi triết lý “Art comes first” – đặt nội dung và giá trị xã hội làm trọng tâm phát triển”.

Năm 2025 ghi nhận sự tham gia của Zeit Media trong nhiều dự án có quy mô lớn, đòi hỏi tiêu chuẩn cao về nội dung và tổ chức như: c chương trình chính luận “Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam”, chiến dịch kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân, triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường”…

Ngoài ra, chương trình truyền hình thực tế Chiến sĩ quả cảm được đánh giá là một dự án tiêu biểu, cho thấy cách tiếp cận mới khi kết hợp nội dung chính luận với hình thức thể hiện giàu cảm xúc, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận tới nhiều nhóm khán giả.

Bên cạnh các dự án chính luận, Zeit Media cũng tham gia các chiến dịch thương hiệu, thể hiện khả năng linh hoạt trong việc triển khai nhiều loại hình nội dung khác nhau nhưng vẫn giữ được bản sắc nghề nghiệp.

Ghi nhận bằng các giải thưởng uy tín

Những nỗ lực của Zeit Media trong năm 2025 được ghi nhận tại nhiều giải thưởng trong lĩnh vực truyền thông và sáng tạo. Đơn vị được vinh danh tại Vietnam iContent Awards, đồng thời đạt 4 giải thưởng tại Vạn Xuân Awards, trong đó có giải Grand Prix.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các giải thưởng này phản ánh năng lực triển khai những dự án lớn, có tầm ảnh hưởng, đồng thời cho thấy sự nhất quán trong định hướng nội dung của Zeit Media – lấy giá trị xã hội và chiều sâu thông điệp làm nền tảng phát triển.

Mở rộng định hướng trong năm 2026

Bước sang năm 2026, Zeit Media cho biết tiếp tục triển khai các dự án theo định hướng truyền thông chính luận - nghệ thuật. Trong đó, chương trình nghệ thuật “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” được xây dựng như một sự kiện quy mô lớn, kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại với nội dung lịch sử – chính trị.

Bên cạnh đó, sự kiện MSB Private Concert “Tâm Thức Tinh Hoa” mùa 2 là một trong những dự án mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật trải nghiệm, nơi nội dung được phát triển theo hướng cảm xúc và giá trị tinh thần.

Việc triển khai đồng thời nhiều loại hình dự án cho thấy Zeit Media đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái nội dung đa dạng, không phụ thuộc vào một định dạng duy nhất.

Hướng tới chuẩn mực mới cho truyền thông

“Với Zeit Media, những kết quả đạt được trong năm 2025 không chỉ là sự ghi nhận cho các dự án cụ thể, mà còn là bước xác lập cho một hướng đi dài hạn trong lĩnh vực truyền thông chính luận – xã hội tại Việt Nam. Đó là cách tiếp cận trong đó nội dung, thiết kế và trách nhiệm công chúng được đặt trong cùng một hệ quy chiếu, nhằm tạo ra những sản phẩm vừa đảm bảo tính chuẩn mực, vừa có khả năng lan tỏa và đóng góp tích cực cho xã hội”, đại diện đơn vị khẳng định.

Trong bối cảnh ngành truyền thông đang chuyển mình, việc theo đuổi một hướng đi nhất quán, chú trọng chất lượng và giá trị lâu dài được xem là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị sản xuất nội dung có thể khẳng định vị thế trên thị trường.

(Nguồn: Zeit Media)