Sự kiện thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, giảng viên và sinh viên ngành báo chí - truyền thông, trong bối cảnh nhu cầu về tài liệu học thuật gắn với thực tiễn nghề nghiệp ngày càng trở nên cấp thiết.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Trần Chí - Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, đánh giá 2 cuốn sách có ý nghĩa thiết thực đối với lĩnh vực truyền thông, quan hệ công chúng và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo ông, trong thời đại xã hội thông tin phát triển mạnh mẽ, truyền thông đã trở thành yếu tố quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Khủng hoảng truyền thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào, gây tác động sâu rộng đến uy tín của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức sự kiện ngày càng khẳng định vai trò là công cụ chiến lược trong quảng bá thương hiệu và kết nối cộng đồng.

"Việc xây dựng các tài liệu học thuật có giá trị, gắn với thực tiễn nghề nghiệp là hết sức cần thiết. Hai cuốn sách ra mắt hôm nay là những đóng góp đáng trân trọng cho lĩnh vực này", ông Trần Chí nhấn mạnh.

Đại diện nhà xuất bản cũng bày tỏ kỳ vọng các ấn phẩm sẽ trở thành tài liệu hữu ích cho sinh viên, giảng viên và những người làm nghề, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành truyền thông Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số.

TS.Nguyễn Quang Hòa.

Chia sẻ tại sự kiện, TS.Nguyễn Quang Hòa cho biết việc viết sách ban đầu xuất phát từ sở thích cá nhân. Tuy nhiên, khi tham gia giảng dạy báo chí, ông nhận ra khoảng trống lớn về giáo trình và tài liệu học tập cho sinh viên.

"Tôi luôn quan niệm người thầy đứng lớp mà không có hệ thống tài liệu đầy đủ, không đọc nhiều và không có nguồn tư liệu phong phú thì khó có thể truyền đạt tốt cho sinh viên. Vì vậy, đã dạy môn nào cần có giáo trình hoặc tài liệu tương đối hoàn chỉnh cho môn đó", ông nói.

Trong quá trình công tác, TS. Nguyễn Quang Hòa đã tham gia biên soạn và xuất bản nhiều giáo trình, chuyên khảo về báo chí và truyền thông. Một số cuốn sách được tái bản nhiều lần và sử dụng tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Theo ông, viết giáo trình là công việc đòi hỏi nhiều thời gian, công sức nhưng không mang lại lợi nhuận đáng kể, thậm chí có thể thua lỗ. Tuy vậy, đây vẫn là trách nhiệm nghề nghiệp của người làm công tác đào tạo.

TS. Nguyễn Quang Hòa cho rằng, khủng hoảng truyền thông là lĩnh vực còn khá mới tại Việt Nam, trong khi quan hệ công chúng đang phát triển mạnh mẽ với sự tham gia đào tạo của hơn 20 trường đại học trên cả nước.

Đáng chú ý, trong bối cảnh báo chí gặp nhiều thách thức, ngành quan hệ công chúng lại mở rộng nhanh, kéo theo yêu cầu cao hơn về chất lượng đào tạo.

Sinh viên ngành này không chỉ học kỹ năng báo chí như viết tin, phỏng vấn mà còn phải thành thạo kỹ năng trả lời phỏng vấn, xử lý tình huống truyền thông và hỗ trợ lãnh đạo tổ chức làm việc với báo chí.

"Người làm quan hệ công chúng phải giúp đơn vị ứng phó hiệu quả với những câu hỏi khó từ truyền thông. Đây là công việc đòi hỏi năng lực tổng hợp và bản lĩnh nghề nghiệp rất cao", ông nhận định.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể bùng phát từ những chi tiết nhỏ nhất. Một phát ngôn thiếu cẩn trọng hay hành vi vô tình cũng có thể nhanh chóng lan truyền và gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chính thực tế này thôi thúc ông biên soạn cuốn Ứng xử với khủng hoảng truyền thông như một tài liệu hệ thống, giúp người học và người làm nghề nhận diện, phòng ngừa và xử lý khủng hoảng hiệu quả.

Với cuốn Tổ chức và quản trị sự kiện, TS. Nguyễn Quang Hòa đã ấp ủ từ lâu nhưng gặp khó khăn ở phần thực tiễn. Cơ duyên hợp tác với thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh - người có nhiều kinh nghiệm tổ chức và đạo diễn sự kiện đã giúp hoàn thiện cuốn sách.

Trong đó, TS. Nguyễn Quang Hòa đảm nhiệm xây dựng khung lý thuyết, còn thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh phụ trách phần thực tiễn, đặc biệt là các câu chuyện hậu trường và kinh nghiệm tổ chức sự kiện.

Cuốn sách được thiết kế bám sát đề cương môn học Tổ chức và quản trị sự kiện, cung cấp kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu, đồng thời tích hợp nhiều tình huống thực tế, ví dụ minh họa và câu hỏi gợi mở nhằm phát triển tư duy phản biện cho người học.

Không chỉ phục vụ giảng dạy, ấn phẩm còn hướng tới những người làm nghề như một “kim chỉ nam” trong lĩnh vực tổ chức sự kiện – nơi đòi hỏi sự sáng tạo, linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với xu hướng truyền thông.

Trong khi đó, Ứng xử với khủng hoảng truyền thông tập trung giải đáp các vấn đề cốt lõi như: khủng hoảng truyền thông là gì, nguyên nhân từ đâu, diễn biến ra sao và cách nhận diện mức độ nghiêm trọng.

Cuốn sách cũng cung cấp các kỹ năng thực hành quan trọng như phát ngôn, tổ chức họp báo, viết thông cáo báo chí, lựa chọn thời điểm trả lời phỏng vấn hay cách từ chối phỏng vấn phù hợp.

Đặc biệt, tác giả nhấn mạnh vai trò của mạng xã hội trong thời đại bùng nổ thông tin, đồng thời đưa ra các chiến lược giúp cá nhân, tổ chức chủ động định hướng thông tin và kiểm soát khủng hoảng.

Nội dung sách được minh họa bằng nhiều tình huống thực tế, từ các vụ việc liên quan đến người nổi tiếng, doanh nghiệp đến các tổ chức xã hội, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận và vận dụng.

Với hơn 50 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và đào tạo, TS Nguyễn Quang Hòa được xem là một trong những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Trong khi đó, thạc sĩ Lê Duy Hưng Thịnh là gương mặt quen thuộc trong giới tổ chức sự kiện, từng tham gia nhiều chương trình quy mô lớn.

Sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn trong hai cuốn sách được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu nghề nghiệp.