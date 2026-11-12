Từ văn phòng đến quán cà phê, ASUS Zenbook 14 kết hợp thiết kế mỏng nhẹ, sức mạnh laptop AI và màn hình Lumina OLED, hướng đến người trẻ cần một thiết bị linh hoạt cho cả công việc lẫn giải trí.

Có những ngày, lịch làm việc kín từ sáng đến chiều nhưng vẫn còn việc chưa xong .Trong những ngày như vậy, một chiếc laptop tốt không chỉ cần cấu hình mạnh. Những chuyện tưởng nhỏ như máy nặng, thiếu cổng kết nối hay pin yếu giữa chừng đôi khi còn gây khó chịu hơn cả việc chờ ứng dụng khởi động. ASUS Zenbook 14 thế hệ mới là một ví dụ cho hướng tiếp cận này, kết hợp những tiện ích phục vụ công việc với thiết kế trẻ trung, khác biệt so với các mẫu laptop văn phòng quen thuộc.

ASUS Zenbook 14 mang đến diện mạo trẻ trung hơn cho dòng laptop văn phòng quen thuộc.

Đi làm cả ngày, laptop cần đáp ứng những gì?

ASUS Zenbook 14 phiên bản Intel nặng khoảng 1,2 kg, với khung nhôm CNC và nắp Ceraluminum. Theo ASUS, chất liệu này có khả năng chống trầy xước, hạn chế bám bẩn, khá hữu ích khi máy thường xuyên được lấy ra, cất vào balô hoặc đặt trên nhiều bề mặt khác nhau.

Sắc Xanh Bắc cực tạo điểm nhấn nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều không gian làm việc.

Laptop đi làm cũng đâu nhất thiết phải quanh quẩn với những gam màu đen, bạc hay xám. Màu Xanh Bắc cực và màu Hồng San hô cùng cách phối đồng bộ từ nắp máy đến bàn phím giúp Zenbook 14 có điểm nhấn riêng, nhưng vẫn đủ lịch sự khi đặt trên bàn họp hay mang theo gặp khách hàng.

Đến văn phòng, câu chuyện lại chuyển sang hiệu năng. Mở laptop lên, hàng chục tab trình duyệt từ hôm trước vẫn còn đó, bên cạnh Excel, PowerPoint và ứng dụng nhắn tin liên tục nhận thông báo. Nếu mỗi lần chuyển cửa sổ đều phải chờ máy phản hồi, một ngày làm việc vốn bận rộn sẽ càng thêm mất thời gian.

Zenbook 14 có cấu hình tối đa với bộ xử lý Intel® Core™ Ultra 9 Series 3 386H và RAM 24GB LPDDR5X, đáp ứng nhu cầu làm việc với nhiều ứng dụng cùng lúc.

Bộ xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3 giúp Zenbook 14 đáp ứng nhu cầu đa nhiệm của dân văn phòng.

Với người thường xuyên xử lý tài liệu, màn hình cũng quan trọng không kém hiệu năng. Khi đọc một bản hợp đồng dài hay rà soát bảng tính nhiều hàng, không gian hiển thị rộng rãi sẽ giúp hạn chế việc cuộn trang liên tục. Màn hình ASUS Lumina OLED 14 inch trên Zenbook 14 có tỷ lệ 16:10, cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn theo chiều dọc. Độ phân giải 3K giúp chữ viết và hình ảnh sắc nét, trong khi tần số quét 120Hz mang lại cảm giác mượt mà khi cuộn trang hay chuyển đổi cửa sổ.

Những chi tiết nhỏ khác cũng góp phần giúp ngày làm việc bớt phiền phức. Bàn phím hành trình 1,7 mm hướng đến cảm giác gõ thoải mái khi phải soạn thảo nhiều, touchpad ErgoSense cho phép điều chỉnh âm lượng, độ sáng bằng cử chỉ, còn bản lề Easy Lift giúp mở máy bằng một ngón tay.

Hệ thống cổng kết nối đầy đủ giúp Zenbook 14 dễ dàng kết nối thiết bị ngoại vi mà không cần hub chuyển đổi.

Về đến nhà, laptop lại phục vụ những nhu cầu khác

Tan làm, có người cất laptop vào balô, nhưng cũng có người tranh thủ ghé quán cà phê xử lý nốt công việc trước khi về nhà. Lúc này, điều đáng ngại nhất có lẽ là biểu tượng pin chuyển đỏ, nhất là khi không mang theo sạc.

Zenbook 14 có viên pin 70Wh, đạt thời lượng duyệt web lên đến 18 giờ trong thử nghiệm của ASUS trên cấu hình Intel. Dù kết quả thực tế còn phụ thuộc vào cường độ sử dụng, đây vẫn là con số đáng chú ý với những người thường xuyên mang laptop ra ngoài và không muốn phải tìm ổ cắm giữa ngày. Khi cần sạc, máy hỗ trợ nạp 60% pin trong 49 phút khi tắt hoặc ở chế độ chờ.

Màn hình ASUS Lumina OLED với độ phủ màu 100% DCI-P3 phù hợp cho cả công việc sáng tạo và giải trí.

Sau khi hoàn thành công việc, chiếc laptop lại trở thành phương tiện giải trí. Nếu ban ngày màn hình Lumina OLED hữu ích nhờ chữ viết sắc nét và không gian hiển thị rộng, buổi tối công nghệ OLED phát huy thế mạnh với màu đen sâu, độ tương phản cao và màu sắc sống động. Độ phủ màu 100% DCI-P3 cũng là lợi thế khi xem phim, chỉnh sửa ảnh hoặc video sau những chuyến đi.

Một ngày làm việc đã có đủ thứ phải lo, nên chẳng ai muốn chiếc laptop lại trở thành một nỗi phiền phức khác. Với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng Intel® Core™ Ultra Series 3 cùng những tiện ích phục vụ cả công việc lẫn giải trí, ASUS Zenbook 14 được đánh giá là lựa chọn dành cho người trẻ muốn một thiết bị có thể theo kịp lịch trình từ sáng đến tối.

(Nguồn: Công ty TNHH Công nghệ Asus Việt Nam)