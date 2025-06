Ngày 10/6, Bệnh viện K (Hà Nội) chính thức đưa vào sử dụng hệ thống xạ trị gia tốc và CT mô phỏng 4D hiện đại tại cơ sở Tam Hiệp với giá trị 100 tỷ đồng. Hệ thống này có khả năng phục vụ khoảng 100 bệnh nhân mỗi ngày.

Xạ trị là một trong những phương pháp chủ lực trong điều trị ung thư, giúp tiêu diệt tế bào ác tính, ngăn chặn sự phát triển của khối u, đồng thời giảm nhẹ triệu chứng ở giai đoạn cuối. Phương pháp này được ứng dụng cho hầu hết các loại ung thư, từ điều trị triệt căn, thay thế phẫu thuật, đến hỗ trợ trong điều trị đa mô thức hoặc điều trị dự phòng.

Theo Tiến sĩ Đỗ Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện K, xạ trị kết hợp cùng phẫu thuật và hóa trị tạo thành mô hình điều trị đa mô thức, mang lại hiệu quả cao trong việc kiểm soát ung thư.

Máy xạ trị gia tốc tại bệnh viện. Ảnh: P.Thúy.

Năm 2001, bệnh viện đầu tư máy xạ trị gia tốc đầu tiên tại Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hiệu quả và an toàn. Đến tháng 5, bệnh viện sở hữu 6 máy xạ trị, nhưng với lượng bệnh nhân lên tới 1.000 người mỗi ngày, các máy phải hoạt động liên tục 22-23 giờ, khiến bệnh nhân thường xuyên chờ đợi hoặc điều trị vào ban đêm.

Để giải quyết tình trạng này, Bệnh viện K đưa thêm một máy xạ trị hiện đại vào cơ sở Tam Hiệp trong tháng 6/2025 và dự kiến lắp thêm 3 máy tại cơ sở Quán Sứ và Tân Triều vào cuối năm.

Hệ thống xạ trị mới được đồng bộ với phần mềm lập kế hoạch, quản lý dữ liệu và các thiết bị kiểm chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ xạ trị điều biến liều kết hợp hướng dẫn hình ảnh (IGRT) đảm bảo độ chính xác cao, tối ưu hóa hiệu quả điều trị.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), dự báo đến năm 2030, 75% ca tử vong do ung thư sẽ tập trung ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình như Việt Nam. Gánh nặng ung thư tại đây dự kiến tăng mạnh do dân số gia tăng, tuổi thọ kéo dài và lối sống đô thị hóa. Tuy nhiên, chỉ 10% bệnh nhân ở các nước thu nhập thấp và 50-60% ở các nước thu nhập trung bình được tiếp cận xạ trị, so với 90% ở các nước phát triển.

Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 ca ung thư mới, 122.700 ca tử vong và hơn 350.000 người đang sống chung với bệnh.

Bệnh viện K hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, trang thiết bị y tế chưa thể đáp ứng hết được yêu cầu khám chữa bệnh. Hiện bệnh viện đang có hơn 20.000 người bệnh đang điều trị tại bệnh viện, số lượng người dân đến khám chữa bệnh hơn 500.000 người/năm và có xu hướng ngày càng tăng.

Với mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng điều trị sánh ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới, bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy xạ trị gia tốc kết hợp với máy mô phỏng CT 4D.

Ông Khoa cho rằng việc đầu tư vào công nghệ xạ trị hiện đại là bước tiến quan trọng, góp phần giảm bất bình đẳng trong tiếp cận điều trị ung thư.