Hai kỷ lục được công bố và trao tặng trong khuôn khổ chương trình Hội ngộ Kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 55, đồng thời kỷ niệm 22 năm thành lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings (9/2004 - 9/2026), diễn ra ngày 26/9/2026 tại TP. HCM, với chủ đề "Số hóa giá trị Kỷ lục - Kết nối di sản, kiến tạo tương lai."

Đại diện thương hiệu DOIDEP nhận bằng xác lập kỷ lục thế giới về Lễ hội trà quy tụ sự góp mặt của đông đảo Hoa hậu và người đẹp

Hai chứng nhận kỷ lục đã ghi nhận những dấu ấn nổi bật mà DOIDEP đã tạo ra trong khuôn khổ sự kiện World T.E.A Fest 2025, diễn ra từ ngày 11/11 đến 7/12/2025 tại tỉnh Lâm Đồng

Đại diện thương hiệu DOIDEP nhận bằng xác lập kỷ lục thế giới về màn đồng diễn có sự góp mặt của 1.111 trà nương

Kỷ lục 1: Lễ hội trà quy tụ nhiều Hoa hậu và đại diện sắc đẹp nhất thế giới

DOIDEP được vinh danh vì đã tổ chức thành công World T.E.A Fest 2025 với chuỗi hoạt động đa dạng của ngành trà bao gồm Tea Gallery, Tea Connect, Tea Expo, Tea Summit, Tea Carnival....

Chuỗi hoạt động đa dạng được tổ chức tại World T.E.A Fest 2025

Đặc biệt, sự kiện đã thiết lập kỷ lục về số lượng Hoa hậu và đại diện sắc đẹp đông đảo nhất tham gia lễ hội trà, với sự góp mặt của 88 người đẹp đến từ cuộc thi Miss Cosmo, đại diện cho 74 quốc gia và vùng lãnh thổ.

88 Hoa hậu và đại diện sắc đẹp của Miss Cosmo đồng hành cùng Lễ hội trà quốc tế 2025

Đây được xem là minh chứng cho sức hút và quy mô quốc tế của một lễ hội trà truyền thống trở thành điểm giao thoa của văn hóa, ngoại giao và sắc đẹp toàn cầu.

Kỷ lục 2: Nghi thức pha trà đồng diễn với 1.111 trà nương

Kỷ lục tiếp theo được xác lập vào sáng ngày 30/11/2025, khi 1.111 nữ nghệ nhân trình diễn nghi thức pha trà và dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" trên đồi chè, đồng diễn theo nhạc phẩm "Vũ Khúc Tam Thanh". Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa động tác nghi lễ, âm nhạc, đội hình và trang phục đồng bộ, màn trình diễn tái hiện trọn vẹn nghệ thuật thưởng trà truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp tinh tế cùng tinh thần thanh tịnh của văn hóa trà Việt.

1.111 trà nương tham gia đồng diễn pha trà và dâng trà

Đây được ghi nhận là kỷ lục về số lượng người trình diễn nghi thức pha trà đồng thời đông đảo nhất, một con số ấn tượng thể hiện tâm huyết và quy mô đầu tư bài bản của DOIDEP trong việc gìn giữ và lan tỏa giá trị này ra thế giới.

Danh hiệu hai kỷ lục quốc tế không chỉ là niềm tự hào riêng của Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng - Thương hiệu DOIDEP, mà còn góp phần đưa hình ảnh cây chè, văn hóa trà và vùng đất Lâm Đồng đến gần hơn với bạn bè năm châu.

Ngọc Minh