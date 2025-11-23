Đỗ Anh Tuấn, sinh năm 2006, sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, là người Sán Chỉ ở Thái Nguyên. Từ nhỏ, Tuấn đã theo bố mẹ đi hái chè và phụ giúp các công việc đồng áng. Cuộc sống gắn bó với cây chè giúp Tuấn thấm thía những khó khăn, vất vả của gia đình.

Khi ấy, Tuấn bắt đầu nuôi dưỡng ý chí phải học tập thật tốt để thay đổi cuộc sống, thoát khỏi vòng lặp ngày ngày lên đồi. “Chỉ có tri thức mới là chìa khóa duy nhất để thay đổi số phận”, Tuấn nói.

Dù làm nông, bố mẹ Tuấn luôn định hướng cho các con phải nỗ lực học tập để có cơ hội bước chân ra thế giới rộng lớn.

Theo học tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thái Nguyên, năm lớp 10, Tuấn đạt 2 giải cấp tỉnh là học sinh giỏi môn Ngữ văn và giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Đến năm lớp 11, Tuấn đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử, giải Ba cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, giải Nhất giải thưởng Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên. Năm lớp 12, Tuấn tiếp tục đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Anh Tuấn đạt 29 điểm, trở thành thủ khoa khối C của toàn tỉnh Thái Nguyên. Nhờ những thành tích này, nam sinh được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Đỗ Anh Tuấn là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội. Ảnh: NVCC

Sau đó, Tuấn lựa chọn theo học tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Lý giải về lựa chọn này, Tuấn cho hay từ thời phổ thông, em đã nhận thấy nhiều vấn đề pháp lý khiến đồng bào quê mình gặp khó khăn. Vì vậy, em muốn có thêm kiến thức pháp luật, góp phần thay đổi tư duy, nhận thức cũng như giúp đỡ đồng bào trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý.

Có mục tiêu rõ ràng nên khi vào đại học, Anh Tuấn học với tâm thế chủ động, kỷ luật. “Em nghĩ rằng học tập không phải là một cuộc chiến. Có mục tiêu rõ ràng, mình sẽ tập trung và nỗ lực để đạt hiệu quả cao nhất”, Tuấn nói.

Trên lớp, Tuấn tích cực nghe giảng thay vì ghi chép quá nhiều. Nam sinh cho hay kiến thức trên lớp vốn nhiều, thầy cô thường lướt qua rất nhanh để đi hết nội dung cần truyền đạt. Vì thế nếu không tập trung, sinh viên rất dễ bỏ lỡ những mảng kiến thức quan trọng.

Về nhà, Tuấn đọc lại giáo trình, học tập theo nhóm để cùng các bạn tổng hợp và mở rộng kiến thức.

“Việc có một nhóm cùng hỗ trợ nhau rất quan trọng vì các bạn sẽ bổ trợ cho mình những kiến thức còn thiếu. Ngoài ra, em thường xung phong làm nhóm trưởng trong các bài tập để có cơ hội hiểu sâu hơn nội dung môn học”, Tuấn nói.

Tuấn được vinh danh trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc năm 2024. Ảnh: NVCC

Việc từng được tuyên dương là học sinh dân tộc thiểu số tiêu biểu toàn quốc cũng là động lực thôi thúc nam sinh Sán Chỉ luôn nỗ lực học hành để xứng đáng với kỳ vọng của mọi người.

Trong năm đầu theo học tại trường Luật, Anh Tuấn liên tục đạt kết quả học tập loại giỏi, điểm rèn luyện xuất sắc. Nam sinh cũng tích cực tham gia các câu lạc bộ chuyên ngành của trường và là thành viên ban quản trị “Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam” - dự án chia sẻ thông tin về các dân tộc thiểu số tại Việt Nam trên mạng xã hội.

Việc này đã giúp Tuấn lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình, hiểu hơn về văn hóa các dân tộc khác, đồng thời giúp người đồng bào dân tộc thiểu số có tiếng nói trong cộng đồng.

Tuấn cho hay, ngay từ cấp 3, em đã tham gia hai nghiên cứu khoa học, đều liên quan đến việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, gồm bảo tồn văn hóa dân tộc Sán Chay qua điệu múa Tắc Xình và qua trang phục, ngôn ngữ truyền thống.

Lên đại học, Tuấn tiếp tục thực hiện một dự án nghiên cứu liên quan đến việc thông tin pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số. Dự án hướng tới việc thu hẹp khoảng cách pháp lý, giúp bà con tiếp cận thông tin về pháp luật rõ ràng hơn.

Tuấn là người dân tộc Sán Chỉ. Ảnh: NVCC

Với Tuấn, việc là người dân tộc thiểu số không phải điều khiến em e ngại. Với em, mỗi dân tộc đều có phong tục tập quán, nét văn hóa đa dạng - đó là nền tảng, “đòn bẩy” đưa bản thân phát triển xa hơn.

“Không có lý do gì để mình mặc cảm vì là người dân tộc thiểu số. Ai cũng có thể vươn lên, miễn bản thân kiên trì, không ngừng học hỏi, xóa bỏ sự tự ti - rào chắn ngăn mình bước ra bên ngoài”, Tuấn nói.

Trong tương lai gần, Tuấn đặt mục tiêu hoàn thành tấm bằng cử nhân và thi chứng chỉ hành nghề luật sư. Xa hơn, em mong muốn trở về quê hương để hỗ trợ bà con giải quyết các vấn đề pháp lý đúng đắn, minh bạch, đồng thời nâng cao nhận thức pháp luật trong cộng đồng dân tộc thiểu số.

“Tri thức có vai trò quan trọng trong việc thay đổi số phận. Có tri thức, chúng em sẽ có nhiều hơn những cơ hội mới, thay đổi tư duy, mở rộng tầm nhìn. Đó cũng là cơ sở để xây dựng và đóng góp nhiều hơn cho quê hương, giữ gìn được bản sắc, nét đẹp văn hóa của dân tộc mình”, Anh Tuấn chia sẻ.