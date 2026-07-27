 

Xem nhanh:
  • Hệ thống đơn vị đo lường vàng tại Việt Nam: gam, chỉ, lượng
  • Giải đáp chi tiết: 1 gam vàng bằng bao nhiêu chỉ?
  • Nguồn gốc và sự khác biệt của các đơn vị đo vàng
Hệ thống đơn vị đo lường vàng tại Việt Nam: gam, chỉ, lượng

Tại Việt Nam, bên cạnh đơn vị gram quốc tế, chúng ta còn sử dụng một hệ thống đơn vị đo lường vàng truyền thống đã tồn tại từ lâu đời. Hệ thống này bao gồm các đơn vị chính như lượng (hay còn gọi là Cây), chỉ, Phân, Ly, Zem và gam. Mỗi đơn vị có một giá trị quy đổi nhất định, tạo nên một chuỗi liên kết chặt chẽ:

  • 1 Lượng (Cây) vàng = 10 chỉ vàng
  • 1 Chỉ vàng = 10 Phân vàng
  • 1 Phân vàng = 10 Ly vàng
  • 1 Ly vàng = 10 Zem vàng
  • 1 Zem vàng = 10 Mi
Giải đáp chi tiết: 1 gam vàng bằng bao nhiêu chỉ?

Dựa trên quy đổi chuẩn tại Việt Nam:

  • 1 lượng = 37,5 gam
  • 1 lượng = 10 chỉ

Suy ra: 1 chỉ = 3,75 gam

Vì vậy: 1 gam vàng = 1 ÷ 3,75 ≈ 0,267 chỉ

Ảnh: Nguyễn Huế
Nguồn gốc và sự khác biệt của các đơn vị đo vàng

Đơn vị gam được sử dụng theo hệ đo lường quốc tế và phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, chỉ và lượng là những đơn vị truyền thống đã được sử dụng từ lâu trong ngành kinh doanh vàng tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á.

Ngày nay, nhiều loại vàng trang sức được bán theo gam, còn vàng miếng hoặc vàng tích trữ thường được giao dịch theo chỉ hoặc lượng. Dù cách niêm yết khác nhau, các đơn vị này đều có thể quy đổi chính xác theo tỷ lệ chuẩn để thuận tiện trong mua bán và định giá.

Việc hiểu rõ "1 gam vàng bằng bao nhiêu chỉ" không chỉ là một kiến thức đơn thuần mà còn là chìa khóa để mỗi người tiêu dùng và nhà đầu tư có thể tự tin hơn khi tham gia vào thị trường kim loại quý. Nắm vững các đơn vị đo lường, kết hợp với việc theo dõi thị trường và lựa chọn địa điểm giao dịch uy tín, sẽ giúp bạn tối ưu hóa lợi ích và tránh được những rủi ro không đáng có trong hành trình tích lũy và đầu tư vàng.

Giá vàng “mua vào” và “bán ra” là gì?
Giá vàng “mua vào” và “bán ra” là gì?
Khi theo dõi giá vàng, nhiều người thường băn khoăn giữa mức giá "mua vào" và "bán ra". Hiểu đúng ý nghĩa của hai mức giá này sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả và tránh những nhầm lẫn không đáng có.