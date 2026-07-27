Tại Việt Nam, bên cạnh đơn vị gram quốc tế, chúng ta còn sử dụng một hệ thống đơn vị đo lường vàng truyền thống đã tồn tại từ lâu đời. Hệ thống này bao gồm các đơn vị chính như lượng (hay còn gọi là Cây), chỉ, Phân, Ly, Zem và gam. Mỗi đơn vị có một giá trị quy đổi nhất định, tạo nên một chuỗi liên kết chặt chẽ:

Nguồn gốc và sự khác biệt của các đơn vị đo vàng

Đơn vị gam được sử dụng theo hệ đo lường quốc tế và phổ biến trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó, chỉ và lượng là những đơn vị truyền thống đã được sử dụng từ lâu trong ngành kinh doanh vàng tại Việt Nam và một số quốc gia châu Á.

Ngày nay, nhiều loại vàng trang sức được bán theo gam, còn vàng miếng hoặc vàng tích trữ thường được giao dịch theo chỉ hoặc lượng. Dù cách niêm yết khác nhau, các đơn vị này đều có thể quy đổi chính xác theo tỷ lệ chuẩn để thuận tiện trong mua bán và định giá.