Giá vàng "mua vào" và "bán ra" là gì? Trên bảng giá vàng, giá mua vào là mức giá doanh nghiệp hoặc cửa hàng vàng mua lại vàng từ khách hàng. Nếu bạn đang sở hữu vàng và muốn bán, đây là mức giá bạn sẽ nhận được. Ngược lại, giá bán ra là mức giá doanh nghiệp hoặc cửa hàng bán vàng cho khách hàng. Đây là số tiền bạn phải trả nếu muốn mua vàng tại thời điểm giao dịch. Giá vàng "mua vào" và "bán ra" là gì?

Tại sao lại có sự chênh lệch giữa giá "Mua vào" và "Bán ra"? Khoảng cách giữa giá mua vào và giá bán ra được gọi là biên độ chênh lệch giá. Đây là mức chênh lệch do doanh nghiệp kinh doanh vàng đưa ra để bù đắp chi phí hoạt động và hạn chế rủi ro khi giá vàng biến động. Mức chênh lệch này không cố định mà có thể thay đổi theo từng thời điểm. Khi thị trường biến động mạnh, doanh nghiệp có thể nới rộng khoảng cách giữa giá mua vào và bán ra để giảm rủi ro. Ngược lại, khi thị trường ổn định, mức chênh lệch thường được thu hẹp nhằm tăng sức cạnh tranh và thu hút khách hàng.