Chiều 10/8, buổi công chiếu sớm tập 3 Chiến sĩ quả cảm với chủ đề Vì yêu thương mạnh hơn nỗi sợ đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút đông đảo khán giả Thủ đô. Sự kiện có sự góp mặt của Tổng đạo diễn Mai Thắm cùng dàn nghệ sĩ: Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn.

Không khí buổi công chiếu sôi động và nhiều cảm xúc, khắc họa những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng, gìn giữ bình yên của lực lượng công an nhân dân. Dàn cast xuất hiện lịch lãm trong trang phục sơ mi trắng, cài huy hiệu cờ Việt Nam.

Trước giờ chiếu, các nghệ sĩ giao lưu, tặng quà cho khán giả và chia sẻ trải nghiệm tham gia chương trình.

Dàn cast chính của "Chiến sĩ quả cảm".

Trước những băn khoăn về độ an toàn khi nghệ sĩ đối diện biển lửa và nguy hiểm, Tổng đạo diễn Mai Thắm khẳng định yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Ê-kíp luôn bố trí xe cứu thương, bác sĩ túc trực và có các chiến sĩ chuyên nghiệp đồng hành. Các thử thách được cân nhắc kỹ, vừa đảm bảo tính chân thực vừa giữ an toàn cho nghệ sĩ.

Đạo diễn Mai Thắm tiết lộ thêm, một thành viên trong dàn cast chính gặp chấn thương nặng bên ngoài chương trình, không thể tiếp tục ghi hình. Dù nam nghệ sĩ mong muốn điều trị tạm thời để trở lại, ê-kíp vẫn buộc phải từ chối nhằm đảm bảo sức khỏe cho những chặng tiếp theo, đồng thời bổ sung thêm gương mặt mới để chương trình diễn ra suôn sẻ.

Sự kiện còn ghi dấu bằng khoảnh khắc hài hước khi Lê Dương Bảo Lâm gỡ bỏ tóc giả giữa chương trình theo yêu cầu của khán giả. Anh dí dỏm ví tóc giả như "thần hộ mệnh" giúp mình cảm thấy an toàn, bình an. Neko Lê tiết lộ trên trường quay, Lâm thường xuyên nhắc nhở đồng nghiệp "thoại ngắn, gọn, rõ ý" khiến mọi người áp lực "như đi thi hoa hậu".

Ngoài ra, Long Hạt Nhài cũng nhận được lời khen từ Kiều Minh Tuấn về tinh thần nguyên tắc, nghiêm túc và sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đồng đội.

"Chiến sĩ quả cảm" phát sóng 20h Chủ nhật hàng tuần trên VTV3.

Trong tập 3, khán giả sẽ chứng kiến tình huống tái hiện cháy nhà ống - loại hỏa hoạn phổ biến, nguy hiểm với không gian chật hẹp, khói độc lan nhanh. Đây vừa là thử thách khắc nghiệt để nghệ sĩ cảm nhận áp lực của lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

